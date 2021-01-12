قدمت الشيف غادة التلي، طريقة عمل بطاطس محشية بصلصة الطحينة، وذلك من خلال برنامجها «زعفران وفانيلا»، المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، وهي من أنواع الوصفات السهل تحضيرها.

مقادير عمل بطاطس محشية بصلصة الطحينة

1 كيلو بطاطس مقورة ومقلية

250 جرام لحم مفروم

بصل

ملح وفلفل

1 ملعقة صغيرة بهارات

2 ملعقة كبيرة بقدونس

جوزة الطيب

لصلصة الطحينة

1 كوب طحينة

2 فص ثوم

4 ملعقة كبيرة ليمون

ملح وفلفل

للوجه

لوز شرائح مقلية

طريقة عمل بطاطس محشية بصلصة الطحينة

تعصج اللحمة مع البصل والملح والفلفل والبهارات وجوزة الطيب على النار

ثم يضاف لها البقدونس وتخلط جيدا للحصول على الحشوة

تحشى البطاطس بالحشوة

في حلة على النار يشوح الثوم في قليل من الزيت

تضاف الطحينة والليمون والملح والفلفل

ويضاف قليل من الماء وتترك الصلصة على النار حتى تمام التجانس

ثم تضاف البطاطس وتترك على النار حتى تمام الطهي