حضري لأطفالك الكفتة بطريقة جديدة باستخدام الكريمة والمشروم، بعيدا عن الكفتة بالصلصة التقليدية، يقدم لك موقع «هن»، طريقة عملها في المنزل.

المقادير

ربع كيلو لحم مفروم .

نصف حزمة بقدونس.

ملعقة صغيرة ثوم.

2 ثمرة بصل.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

زيت حسب الحاجة للقلي.

لتحضير الصوص

250 جرام مشروم شرائح.

ملعقة كبيرة دقيق.

كوب كريمة طبخ.

طريقة عمل كفتة بالكريمة والمشروم

يخلط اللحم والبقدونس والبصل والثوم والملح الفلفل والبهارات، في وعاء كبير حتى تختلط المكونات.

يسخن القليل من الزيت في مقلاة على حرارة متوسّطة.

يشكل اللحم على هيئة كرات من الكفتة متساوية الحجم وتقلى بالزيت حتى تنضج.

يضاف المشروم إلى المقلاة ويقلب جيداً حتى تنشف المياه.

يضاف الدقيق على الكفتة ويقلب قليلاً.

تسكب الكريمة ويترك الخليط ليغلي على حرارة متوسّطة.

يرفع القدر عن النار ويقدم مباشرةً.