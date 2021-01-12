تقدم «هن» طريقة عمل فتة الكفتة في المنزل.

فتة كفتة

مقادير فتة كفتة

للكفتة

كيلو لحمة مفرومة

بصلة مبشورة

ملح - فلفل أسود

سماق

نعناع جاف

زنجبيل بودرة

بهارات مشكلة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

زيت نباتي

لصوص الطماطم

لتر عصير طماطم

كمون ناعم

كزبرة جافة ناعمة

٢ ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ربع كوب خل

زيت نباتي

ملح - فلفل أسود

بابريكا

خبز مثلثات محمص

3 ثمرة طماطم ويدجز

2 ثمرة فلفل حار صحيح

لصوص الزبادي

3 كوب زبادي

كوب طحينة

عصير ليمونة

ملح

نعناع جاف

طريقة تحضير فتة كفتة

يرص الخبز المحمص

تضاف الكقتة مع الصلصة

يضاف الصوص وتزين بالطماطم الودجز

الكفتة:

تخلط جميع المكونات معا

تشكل على شكل كرات

تترك في الثلاجة حوالي نصف ساعة

يسخن الزيت على النار وتطهى الكفتة بشكل جزئي

تضاف الكفتة إلى الصلصة مع التقليب حتى تمام الطهي

الصلصة:

يسخن الزيت على النار ثم يضاف الثوم، عصير الطماطم، التوابل والملح والفلفل

يضاف الخل وتترك على النار حتى الغليان

تغطى وتترك على نار هادئة حتى تتسبك

لصوص الزبادي:

تخلط جميع المكونات معا حتى يصبح القوام كريمي