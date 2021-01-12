قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل شوربة النودلز، خلال برنامجها «أميرة في المطبخ» على قناة «CBC سفرة»، وهي من أنواع الأكلات السريعة المفضلة لدى الكثيرين ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة.

مقادير عمل شوربة النودلز

مشروم

شرائح نودلز الأرز منقوعة

صويا صوص

جنزبيل فريش مفروم

جزر شرائح طويلة رفيعة

بصل اخضر مفروم

كزبرة خضراء مفرومة

ثوم شرائح

طريقة عمل شوربة النودلز

يشوح المشروم والزنجبيل والثوم والجزر والكزبرة والبصل الأخضر

تضاف النودلز والصويا صوص ثم ماء ساخن

وتغطى وتترك لتنضج