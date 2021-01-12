"ضع مرآة أمامك أثناء تناول الطعام".. 9 عادات بسيطة تساعد على إنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

إنقاص الوزن ليس من المهام البسيطة على العديد منا، ويعتقد الكثيرون أن الأساس هو تناول الأكل الصحي وممارسة الرياضة فقط يساعدان للحصول على الجسم المثالي.

لكن هناك مجموعة من العادات البسيطة التي تساعد في فقدان الوزن، نذكرها لكم وفقا لموقع "Brightside" الأمريكي.

- تناول الفواكه والخضروات غير المقشرة

تناول الفواكه والخضروات من الأمور المهمة لإنقاص وزنك، لكنها تكون أكثر فائدة إذ تم تناولها بقشرتها لأن القشور تكون مليئة بمضادات الأكسدة والألياف، ما يساعد على تقليل الشعور بالجوع والشبع لفترة أطول، وأيضا تتغذى البكتيريا الجيدة التي تعيش في النباتات الدقيقة في معدتنا أيضًا على الألياف وتنتج الأحماض الدهنية، ما يعزز الشعور بالشبع، فضلا عن أن يمكن أن تساعد في تقليل الإصابة ببعض الأمراض مثل: السرطان ومرض الزهايمر.

- وضع مرآة أثناء تناول الطعام

أظهرت دراسة أن مشاهدة أنفسنا أثناء تناول الطعام بشكل كبير يؤثر على مقدار ما نأكله، حيث شملت هذه الدراسة 185 طالبًا ، النصف الأول تناول قطعة شوكولاتة، والآخر سلطة فواكه.

وُجد أن الطلاب الذين اضطروا لتناول الشوكولاتة أمام المرآة لم يستمتعوا على الإطلاق، عكس الطلاب الذين تناولوا السلطة، حيث الأشخاص يشعرون بعدم الارتياح عند رؤية أنفسهم وهم يتناولون الطعام، وتؤكد الحقائق العلمية على أن تناول الطعام أمام المرآة، يقلل من الكمية إلى الثلث.

- تحرك من مكانك كثيرا

قم بجولة داخل المنزل أو في العمل أو الصعود على السلم بدلا من الأسانسير، أو اللعب مع الأطفال والقيام بالأعمال المنزلية، كل هذه الحركات الإضافية على مدار اليوم تجعلك تستهلك المزيد من الطاقة وحرق الكثير من السعرات الحرارية.

- تناول فيتامين د

لا تقتصر أهمية فيتامين د في دعم جهاز المناعة وتقوية العظام والأسنان، بل يؤثر أيضًا على دهون الجسم سواء بطء تكوين وتخزين الخلايا الدهنية أو إنتاج مادة السيروتونين التي تساعد على التحكم في الشهية، لذا يجب عليك تناول المزيد من البيض والأسماك، والأطعمة الغنية بهذا الفيتامين.

- ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي

ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي يحافظ على استقامة ساقيك والعمود الفقري، ويكون هذا بمثابة القيام بالتمارين الرياضية، فالكعوب العالية يمكنها إضعاف معدتك والتحرك بها يزيد من مجهودك، وبالتالي من زيادة معدل السعرات الحرارية.

- تناول المزيد من التوابل

يمكن للمزيد من التوابل أن تساعد بشكل كبير في تقليل الشهية وبالتالي إنقاص الوزن، حيث إن الكابسيسين الموجود في الفلفل الحار الذي قد يساهم أيضا في فقدان دهون البطن.

ويمنع الفلفل الأسود تكوين الخلايا الدهنية، كما أن الزنجبيل والقرفة يتحكمان في خفض مستويات السكر في الدم، وحرق الكثير من السعرات الحرارية عند تناول الكركم والكمون.

- الضحك كثيرا

أشارت بعض الدراسات أن الضحك كثيرا يزيد من معدل حرق السعرات الحرارية، ويزيد من معدل ضربات القلب، فإن 10- 15 دقيقة من الضحك يوميا يساعد على إنقاص 10- 40 سعرة حرارية في اليوم.

- شرب الكثير من الماء

تناول الماء على مدار اليوم يمكن أن يساعدك في خسارة الوزن وفقدان دهون البطن، حيث وجدت دراسة أخرى أن النساء التي تسعي لخسارة الوزن، وشرب لتر واحد فقط من الماء يمكن أن يساعد على فقدان 2 كجم من الوزن.

- التعرض لضوء الشمس

قضاء بضع الدقائق في الخارج كل صباح للتعرض لضوء الشمس، يمكن أن يساعد في فقدان الوزن.

وجدت إحدى الدراسات الصغيرة أن التعرض لمستويات معتدلة من الضوء في أوقات معينة من اليوم يمكن أن يكون له تأثير على الوزن، حيث يحدث ذلك بسبب فيتامين د.