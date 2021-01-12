سيدة إيطالية تعيش مع زوجها في الفيوم: «بعرف أطبخ وأحب لبس العبايات»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت السيدة الإيطالية «ديسيرية»، التي تركت إيطاليا وتزوجت رجلا مصريا يدعى محمد جمال، وتعيش معه في الفيوم، وأطلقت على نفسها اسم «أمينة»، إنها تشتاق إلى كل شيء في إيطاليا، لكن عندما تذهب إلى إيطاليا، تشتاق إلى مصر، لأن إيطاليا حلوة ومصر حلوة، لكن كل شخص يحب بلده، مضيفة: «أعرف طبخ الأكلات المصرية، مثل الأرز بالشعرية، وصينية البطاطس، والطبيخ، ومرة عملت جلاش شكله جميل أوي، ولكن نسيت أحط الشربات».

لا تنسى بلدها الأم إيطاليا

وأضافت «ديسيرية» في مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، الاثنين: «لا أنسى إيطاليا، ولكن أعود لزيارتها كل سنتين أو ثلاث، وأحب الفيوم ومصر، وأحب لبس العبايات، وعايزة اتعلم أكتب عربي علشان أعرف هو بيكلم مين على التلفون.. هو بيكلم صورة بنت وبيقولي ده راجل.. وأنا لدي أبناء، وهم: كريم وجمال وأحمد وسارة».

تعارف في المستشفى

وتابعت السيدة الإيطالية: «تعرفت عليه في المستشفى، وكان عندي 17 سنة، ومكنتش عايزة اتجوز ومش عايزة حاجة خالص، ولكن كلمته كتير، وبعدها قررت العيش معه في الفيوم، وكنت أعيش في روما، وهناك فارق كبير بين المكانين، ولكني فرحانة أوي، ومبسوطة كتير».

من جانبه كشف محمد جمال، زوج السيدة الإيطالية، أن أول مرة رآها كانت في المستشفى حيث كانت تزور جدها المريض الذي يعالج في المستشفى، بينما كان هو يزور أحد أصدقائه ويتردد على المستشفى كل أربعاء، وهي كانت تزور جدها في نفس التوقيت، وبعدها زاد تعارفهما عندما وجدها في أحد المرات تقف في المطر وتنتظر استقلال حافلة، فعرض عليها أن يوصلها فوافقت، وحدث هذا التعارف بينهما منذ هذا الوقت في عام 2006، حيث اكتشف أنها جارته ومن هنا بدأت علاقتهما.