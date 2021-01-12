معلومات عن السعودية يارا النملة بعد تصدرها تريند «تويتر».. صاحبة لقب أجمل فتاة بالممكلة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تصدرت خبيرة الماكياج والتجميل السعودية، يارا النملة، تريند موقع كتابة التدوينات القصيرة «تويتر»، على مدار الساعات القليلة الماضية، بعدما دشن عدد من النشطاء هاشتاج بعنوان «أجمل امرأة سعودية»، حيث تصدرت «النملة» الإشادات بالأكثر جمالا.

فجاء من بين التعليقات: «أجمل مشهورة سعودية يارا النملة وانتهى الكلام، يارا النملة أحب جمالها، يارا النملة حلوة وأنيقة وأسلوبها يهبل أقدر أقول قريبة من الكلام».

ومن حين لآخر، تتصدر خبيرة الماكياج السعودية، تريندات مواقع البحث والتواصل الاجتماعي، بسبب فيديوهاتها المختلفة، الخاصة بعالم التجميل.

معلومات عن يارا النملة

ويرصد «هن»، خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن خبيرة التجميل السعودية يارا النملة.

- اسمها بالكامل يارا إبراهيم النملة.

- من مواليد عام 1995.

- تبلغ من العمر 26 عاما.

- درست الهندسة المعمارية بجامعة الأمير سلطان بالرياض.

- الإهتمام بالموضة والماكياج كانت هوايتها منذ الطفولة.

- حصلت على لقب أجمل فتاة بالمملكة العربية السعودية خلال عام 2019.

- تعد واحدة من الفتيات التي تحظى باهتماما كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

- يتابعها أكثر من مليون شخص عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- تحرص على مشاركة متابعيها العديد من صورها الشخصية، فضلا عن صور خاصة بمجال عملها في الماكياج والموضة.

- ازدادت شهرتها على مدار السنوات القليلة الماضية، داخل المملكة العربية السعودية، حيث أنها تسعى لنيل الشهرة الواسعة دائما في مجالات الموضة والأزياء.

- أكدت على حبها وشغها الدائمين بمجال التجميل منذ صغرها، حيث تأمل في أن تكون صاحبة علامة تجارية شهيرة خاصة بالتجميل على مستوى العالم، فضلا عن عملها بالهندسة المعمارية مجال دراستها أيضًا.

- تأمل في أن تكون شخصية ملهمة ومؤثرة لفتيات جيلها، ونقل خبراتها المتنوعة لهن في الاهتمام بالماكياج والموضة، والحفاظ على جمالهن بشكل سليم.