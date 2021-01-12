الامارات | سامي الريامي ضيف «حكايتي» على تلفزيون الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن سامي الريامي ضيف «حكايتي» على تلفزيون الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف البرنامج الحواري «حكايتي»، الذي تعرضه قناة الشارقة، رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، سامي الريامي، للحديث عن محطات في مسيرته المهنية، وبدايات عمله في صحيفة «البيان»، ومرحلة تأسيس صحيفة «الإمارات اليوم»، وغيرها من المواقف التي أسهمت في أن يكون أحد أبرز الأسماء في الوسط الصحافي المحلي والعربي. ويروي البرنامج، الذي يقدّمه الإعلامي حسن يعقوب المنصوري، اليوم، عند الساعة الـ10 مساءً، العديد من المواقف التي رافقت الريامي في حياته المهنية، ويكشف عن علاقته مع فريق العمل، والأساليب الإدارية التي يتبعها، إلى جانب الحديث عن جملة من محطات الريامي الشخصية، ومراحل طفولته، واهتمامه برياضة كرة القدم، حيث ستتخلل الحلقة شهادات من أصدقاء وزملاء الضيف، منهم أحمد الحمادي، وأحمد سعيد الكندي، والعديد من الموضوعات الأخرى. وكان البرنامج قد استضاف في حلقته السابقة الفنان المسرحي الإماراتي سعيد سالم، الذي عُرف بمسيرة فنية مليئة بالمنجزات، تطرق خلالها للحديث عن العديد من المراحل التي شكّلت بداياته كممثل على خشبة المسارح الوطنية، ولعبت دوراً في أن يكون أحد أبرز وجوه الفن المسرحي والتلفزيوني.

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