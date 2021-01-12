الامارات | «العين السينمائي» يختار 25 فيلماً لـ «الصقر الإماراتي» و«الخليجي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «العين السينمائي» يختار 25 فيلماً لـ «الصقر الإماراتي» و«الخليجي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مهرجان «العين السينمائي»، الذي ينطلق في مدينة العين، في 23 من الشهر الجاري ويستمر حتى 27 منه، تحت شعار «سينما المستقبل»، عن اختيار الأفلام التي ستشارك في مسابقتي «الصقر الإماراتي القصير» التي تضم 15 فيلماً، و«الصقر الخليجي القصير» التي تضم 10 أفلام، والتي تنوعت بين الدراما والخيال والكوميديا والقصص الإنسانية والاجتماعية والرومانسية، والتي تولّى إنتاجها وإخراجها مجموعة متميزة من صناع السينما الإماراتيين والخليجيين.

وكشف «العين السينمائي»، الذي يقام تحت رعاية الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عن قائمة الأفلام الإماراتية القصيرة التي تشارك في المسابقة الرسمية «الصقر الإماراتي القصير»، وهي: «أثل» للمخرجة إليازية بنت نهيان، و«خارجي على السطح» للمخرج صالح كرامة العامري، و«اعرف عدوك» للمخرج هاني الغص، و«البخار» للمخرج حسن العواي، و«اللهب» للمخرج مبارك ماشي، و«النبتة» للمخرجة حمدة المدفع، و«برقع يدوه» للمخرج مطر النعيمي، و«تفاح» للمخرج عبدالله خالد أحمد المهيري، و«ثم ماذا بعد..» للمخرج حمد صغران، و«ريكورد» للمخرج عبدالله محمد، و«كيكة» للمخرج عيسى الجناحي، و«صدفة بالعمر» للمخرج عبدالله البناي، و«لا تكن وحيداً في الليل» للمخرج طلال محمود، و«ماذا لو؟» للمخرج مرسال الشامسي، و«مقابلة ولكن...» للمخرجة أشواق علي راشد.

أما عن مسابقة «الصقر الخليجي القصير»، فقد اختار «العين السينمائي» مجموعة من أبرز الأفلام التي نفذت بأيادي صناع سينما شباب من مختلف الدول الخليجية، فمن المملكة العربية السعودية سيتم عرض ثلاثة أفلام، هي: «شقة رقم 2» للمخرجتين تالا أبوالفرج وعفراء مندر و«زاجل» للمخرج محمد الشاهين و«كنز المتاهة» للمخرجة عبير عبد الله، ومن الكويت فيلمين هما «ببن ب.ك» للمخرج يوسف العبد الله و«فلتر – أنا سند» للمخرج أحمد عبد الله الخضري، ومن سلطنة عمان 3 أفلام هي: «الصندوق» للمخرج عبدالرحمن بن علي الدرمكي، و«رجل من جبل قهوان» للمخرج محمد بن خليفة الراسبي، و«ليلة ماطرة» للمخرج فارس البلوشي. وتشارك البحرين بفيلمين هما «البشت» للمخرج محمد العلوي، و«الحاكم» للمخرج جعفر محمد حسن.

اختار المهرجان مجموعة من أبرز الأفلام التي نُفذت بأيادي صناع سينما شباب من الدول الخليجية.

«الصقر الخليجي القصير» تضم 10 أفلام تنوعت بين الدراما والخيال والكوميديا والقصص الإنسانية.

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