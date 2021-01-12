الامارات | «بطولة فزاع» تحتضن «تلواح» الصيد بالصقور

شكرا لقرائتكم خبر عن «بطولة فزاع» تحتضن «تلواح» الصيد بالصقور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل منافسات دوري الإمارات للصيد بالصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتحتضنها بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي.

ونجح فريق الصيرمي، حامل اللقب، في الانفراد بصدارة الترتيب، بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي في الجولة الثانية من منافسات الدوري، ليرفع رصيده إلى ست نقاط، وسط مطاردة من فريقي ند الشبا ودبي برصيد أربع نقاط لكل منهما، ثم فرق الغربي والنخبة والإمارات برصيد نقطتين لكل فريق، وحققت فرق الطف وحبشان وصقور العين ونوماس نقطة واحدة. وجاءت نتائج الجولة الثانية على النحو التالي: فوز الصيرمي على الطف بنتيجة 3-1، وفوز دبي على حبشان 4-صفر، وتعادل نوماس والنخبة 2-2، كما تعادل ند الشبا مع الإمارات، والغربي مع صقور العين بالنتيجة نفسها.

اعتبر الصقار خلفان بطي القبيسي، من فريق الصيرمي حامل اللقب، أن التحدي أقوى هذا العام، ومهمة الاحتفاظ باللقب لن تكون سهلة، وقال: «الكل جاهز، ويستعد بأفضل الصقور، ويسعى لتحقيق التفوق، ومن جانبنا نريد تكرار البقاء في المركز الأول، لكن أمامنا جولات عديدة قبل التفكير في ذلك».

أما زميله في الفريق نفسه، حميد المنصوري، فأكد أن الكل يتمنى التوفيق للجميع في هذه الأجواء الجميلة، وقال: «هدفنا الاستعداد للدفاع عن اللقب، وحاولنا عدم وجود أي نقطة ضعف في أي فئة، لذلك انتقينا أقوى وأفضل الطيور في كل فئة لتحقيق أقوى النتائج».

ويشارك فريق دبي بطموح كبير هذا الموسم، وأكد الصقار بطي بن مجرن، أن النتائج التي تحققت في الفترة الماضية داخل الدولة وخارجها تحفزه على تقديم الأفضل في دوري الإمارات. وقال: «المرشح الأول والدائم هو الصيرمي، لكن هدفنا الإطاحة بحامل اللقب هذا الموسم، ويجب ألا ينحصر تفكيرنا فيه، نظراً لوجود فرق قوية أخرى، وفي المحصلة فإن الطموح هو المنافسة على المركز الأول».

وتنطلق اليوم أشواط «المحلي» لفئة «الحر»، على أن تتواصل غداً أشواط «شاهين» ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور، بمجموع ثمانية أشواط على مدار يومين متتاليين.

حامل اللقب نجح في الانفراد بصدارة الترتيب بعدما حقق فوزه الثاني.

تنطلق اليوم أشواط «المحلي» لفئة «الحر».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news