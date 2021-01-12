الامارات | الجمارك الفلبينية تصادر عناكب وعقارب مهددة بالانقراض

شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك الفلبينية تصادر عناكب وعقارب مهددة بالانقراض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وكالة حكومية في مانيلا أن مسؤولي الجمارك الفلبينية صادروا طرداً يحتوي على 20 عنكبوتاً من الأنواع المهددة بالانقراض، وثمانية عقارب من تايلاند. وقال مكتب الجمارك في بيان إن الطرد كان مسجلاً بشكل مزيف على أنه يحتوي على معدات تعليمية.

وأفاد المكتب بأنه تم تسليم جميع العناكب والعقارب إلى وحدة مراقبة الاتجار في الحياة البرية، التابعة لوزارة البيئة والموارد الطبيعية. وفي أكتوبر الماضي، صادر المكتب 119 من العناكب، كانت مخبأة في شحنة أحذية مطاطية من بولندا.

ولم ترد معلومات فورية عن متلقي العناكب، المصنفة على أنها من الأنواع البرية المهددة بالانقراض.

وحذّر مكتب الجمارك من أن الاستيراد غير القانوني للحيوانات البرية المهددة بالانقراض، وجمعها والاتجار فيها، يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عام، وغرامة تصل إلى 200 ألف بيزو (4166 دولاراً).

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