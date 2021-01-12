الامارات | محاضرة عن أدب الرحلات وكتابات الرحالة عن خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة عن أدب الرحلات وكتابات الرحالة عن خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم مكتب معهد الشارقة للتراث في مدينة خورفكان محاضرة افتراضية، بعنوان «أدب الرحلات.. كتابات ومشاهدات الرحالة عن مدينة خورفكان»، ألقاها مدير إدارة النشر في معهد الشارقة للتراث، مدير تحرير مجلة مراود، الدكتور مني بونعامة، حيث تم التعرف خلالها إلى الرحلات التي قام بها الرحالة على مضي الأزمان، وتطرق مطولاً إلى الحديث عن تاريخ مدينة خورفكان في الرحلات.

وقال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في معهد الشارقة للتراث، صقر محمد: «جاءت محاضرة أدب الرحلات الافتراضية لتقدم لنا فكرة وافية عن أدب الرحلات عبر الأزمان، وأهميتها ومكانتها وقيمتها المعرفية». وقال الدكتور مني بونعامة: «تُعدّ كتب الرحلة من أمتع المؤلفات وأكثرها رواجاً على اختلاف ما تزخر به من قيمة أدبية وثقافية، وما تحتويه من موضوعات ومعلومات عن المكان والإنسان».

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