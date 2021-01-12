الامارات | مزارعون يصنعون من أوراق الأناناس طائرات مسيّرة

شكرا لقرائتكم خبر عن مزارعون يصنعون من أوراق الأناناس طائرات مسيّرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ظل جائحة «كوفيد-19»، اتجه المزارعون الماليزيون نحو بيع بقايا أوراق الأناناس، لاستخدامها في تصنيع الطائرات المسيرة، عوضاً عن حرقها، كما جرت العادة في كل موسم زراعي.

إذ ابتكر الباحثون من ماليزيا وسيلة لتحويل ألياف أوراق الأناناس إلى مواد متينة إلى درجة كافية لتستخدم في صنع هياكل الطائرات المسيرة.

وقاد المشروع البروفيسور محمد طارق حميد سلطان من جامعة بوترا الماليزية، ويعمل وفريقه على دعم مزارعي منطقة هولوه لانغت، التي تبعد نحو 65 كيلومتراً عن مدينة كوالالمبور.

وصرّح سلطان «حولنا أوراق الأناناس إلى ألياف قابلة للاستخدام في تصنيع الطائرات المسيرة».

ولدت فكرة صناعة الطائرات المسيرة من أوراق الأناناس خلال مشروع مجتمعي في إقليم سلاغور، فخلال عام 2017، طلب زعيم قرية في الإقليم مساعدة أستاذ الجامعة في التخلص من أوراق الأناناس في مزارع الأناناس.

وتمتاز الطائرات المسيرة المصنعة من هذه المواد بنسبة صلابة أعلى لكل وحدة وزن، فضلاً عن أنها أرخص وأخف وسهلة الإتلاف عند انتهاء صلاحيتها، إذ يكفي أن يدفن هيكل الطائرة في الأرض بسهولة، فيتحلل خلال أسبوعين.

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