تقشير الرقبة بوصفات مذهلة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 يناير 2021 11:46 مساءً - تُعتبر منطقة الرقبة من أكثر المناطق عرضة للإصابة بالترهّل والاسمرار جرّاء الحركة الزائدة، وعادات الجلوس الخاطئة، أو استخدام ماسكات غير مناسبة، أو تدليك جلد الرقبة من الأعلى إلى أسفل أو بحركاتٍ دائرية مما يلحق الضرر بمظهرها ويزيد المشكلة سوءًا، فتبدأ بشرة الرقبة تتحول إلى اللون الداكن، وتظهر الخطوط الدقيقة عليها.

فالرقبة تحتاج إلى الإهتمام والعناية اليومية، وتبدأ أولى خطوات العناية بالتقشير الأسبوعي باستخدام المستحضرات المخصصة لإزالة خلايا الجلد الميتة. ولحسن الحظ تمنحنا الطبيعة العديد من المُكوِّنات الرائعة التي يمكن من خلالها تحضير وصفات طبيعية سهلة وفعّالة للغاية في تقشير الرقبة. وفيما يأتي، اختار لك "الخليج 365.نت" وصفات طبيعية لتقشير الرقبة وإزالة الأوساخ المتراكمة على سطح الجلد. وأيضًا تُساعد في تفتيح لونها ومنحها النضارة والإشراق.

تقشير الرقبة بوصفات ستدهشك نتائجها

تقشير الرقبة بوصفات طبيعية آمنة وفعّالة



وصفة العسل والبندورة

البندورة لتقشير البشرة وتفتيح لونها

يحتوي العسل على الفيتامينات والمعادن التي تحافظ على صحة الجلد، وتُساعد في تفتيح لون البشرة بطرق طبيعية. والبندورة فتمتلك خصائص مبيّضة تعمل على إزالة البقع الداكنة وتحسين لون الجلد. أما دقيق الحمص فيُستخدم للتخلّص من الرواسب العالقة في البشرة.

المُكوِّنات:

نصف ملعقة صغيرة من لب البندورة.

نصف ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من بودرة خشب الصندل.

ملعقة صغيرة من دقيق الحمص.

ماء الورد حسب الحاجة.

طريقة التحضير والإستخدام:

في وعاء نظيف، اخلطي لب البندورة والعسل وخشب الصندل وطحين الحمص وماء الورد، وامزجي المكونات جيدًا للحصول على قوام متجانس.

طبقّي الخليط على الرقبة وافركي المنطقة بلطف بحركات دائرية لمدة 5 دقائق.

ضعي طبقة أخرى من المقشّر باستخدام فرشاة الجسم، أفركي بلطف لمدة دقيقتين واتركي المزيد لمدة 5 دقائق.

اشطفي عنقك بالماء البارد.

كرّري استخدام هذا المقشّر مرتين في الأسبوع، فهو يُساعد في إزالة سواد الرقبة والبقع الداكنة على الجلد.



وصفة خل التفاح

يتميّز خل التفاح بخصائص فّعالة في تبييض الرقبة

يُزيل خل التفاح الخلايا الميتة؛ لإحتوائه على حمض الماليك، ويُحقق التوازن في مستوى "الأس الهيدروجيني" للبشرة.

المُكوِّنات:

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.

أربع ملاعق كبيرة من الماء.

قطعة قطن.

طريقة التحضير والإستخدام:

يُمزج المُكوِّنان معًا.

يُمسح بقطعة القطن على الرقبة.

تُترك لمدة 10 دقائق.

تُغسل بالماء.

تُرطّب البشرة بعد استخدامه.

تُكرّر الوصفة يومًا بعد يوم.

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وصفة دقيق الحمص والكركم

تُساعد هذه الوصفة على تقشير بشرة الرقبة والحدّ من التصبّغات اللونية

يُقشّر الدقيق البشرة ويمتّص الشوائب ويشدّ المسام. وتُساعد المركبات الموجودة في الكركم على تقليل التصبغ.

المُكوِّنات:

ملعقتان كبيرتان من الكركم.

ملعقتان من دقيق الحمص، ويُعرف أيضًا بدقيق الغرام.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ماء الورد.

طريقة التحضير والإستخدام:

تُمزج المُكوِّنات معًا.

تُوضع العجينة على الرقبة لمدة 15 دقيقة.

تُغسل بالماء الفاتر.

تُطبّق هذه الوصفة مرتين يوميًا.

وصفة زيت شجرة الشاي زيت اللوز

تعدّ الزيوت الطبيعية من أكثر العلاجات الجمالية فعالية في ترطيب وتبييض البشرة

يُزيل زيت شجرة الشاي الشوائب ويشفي الندوب. ويُعد زيت اللوز غنيًا بفيتامين E، فينعش البشرة ويجددها، ويعمل على تبييض لونها.

المُكوِّنات:

بضع قطرات من زيت اللوز، أو زيت جوز الهند.

قطرتان من زيت شجرة الشاي.

طريقة التحضير والإستخدام:

يُغسل العنق بالصابون والماء.

تُدلَّك الرقبة بحركات دائرية لمدة 10-15 دقيقة.

يُغسل بماء فاتر.

تُكرَّر الوصفة يوميًا.

نصائح مفيدة

طرق العناية ببشرة الرقبة ومنعها من التصبّغات اللونية

للحفاظ على نضارة بشرة الرقبة وحمايتها من التصبّغات اللونية، يُنصح بالآتي:

وضع كريم واقي من الشمس على الرقبة إلى جانب الوجه لحمايتها من الإسمرار.

عدم ارتداء السلاسل المعدنية ذات النوعية السيئة.

ترطيب الرقبة باستخدام كريم مرطّب بشكل يومي.

تجنّب ارتداء الملابس ذات الياقة العالية لمنع احتكاكها مع الرقبة.

استخدام التقشير للمساعدة في التخلّص من الجلد الميت.

يجب استخدام كريمات الترطيب النهارية والليلية للرقبة أيضًا؛ تفاديًا لعدم ظهور التجاعيد الناتجة عن نقص الترطيب في الرقبة.

الاهتمام بتدليك المنطقة السفلية للذقن للمساعدة على ضخ الدم فيها، ولتجنّب تكوين أي ترهلات غير محبّبة في تلك المنطقة.

الحرص على تنظيف الرقبة باستخدام منظّف الوجه مع الابتعاد عن استخدام أنواع الصابون القاسية على تلك المنطقة.

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