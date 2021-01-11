كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 يناير 2021 11:46 مساءً - الغليتر والمناكير اللامع هما من أبرز صيحات الأظافر والمناكير خلال الوقت الراهن، وهما يمكنان المرأة من الحصول على أجمل موديلات الأظافر وأفكار طلاء الأظافر، التي تضفي على اليدين والأظافر لمسة في غاية الفخامة والجمال.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة موديلات مناكير غليتر ولامعة تناسب جميع ألوان البشرة، لتختاري من بينها ما يعجبك.



المناكير الفرنسي الزهري والفضي

المناكير الفرنسي الزهري والفضي



إذا كنت تمتلكين أظافر طويلة، جربي المناكير الفرنسي الغليتر باللونين الزهري والفضي، حيث بإمكانك أن تحصلي على أحد أجمل موديلات المناكير بطريقة سهلة جداً وخلال وقت قصير، من خلال اعتماد المناكير الزهري الغليتر على يد، والمناكير الفضي الغليتر على اليد الأخرى، وذلك عند مقدمة الأظافر، بعدها ضعي طبقي من المناكير الشفاف اللامع.

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المناكير الميتاليك الأزرق اللامع

المناكير الميتاليك الأزرق اللامع



مهما كان لون بشرتك، لا تحرمي أظافرك من اللمسة الرائعة التي يتركها عليها المناكير الميتاليك الأزرق اللامع، فهو سيجعلها لامعة كالنجوم في السماء. وبإمكانك اعتماده في الأيام العادية، وفي المناسبات أيضاً، فهو يعكس الضوء على يديك وأظافرك ليبرز جمالها.

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الأظافر اللامعة المزينة باللؤلؤ

الأظافر اللامعة المزينة باللؤلؤ



يلاقي اللؤلؤ رواجاً كبيراً في عالم الجمال، بما فيه تزيين الأظافر، وسيستمر موضة رائجة خلال 2021. لذلك، جربيه على أظافرك لتحصلي على أجمل موديلات الأظافر التي ستلفت الأنظار إليك. واحرصي على اعتماد حبات اللؤلؤ بأحجام مختلفة وتطبيقها على أظافرك بشكل متناسق، الى جانب طبقة من المناكير الشفاف اللامع.

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المناكير الذهبي الأومبريه الغليتر

المناكير الذهبي الأومبريه الغليتر



الأومبريه والغليتر خياران رائعان عندما يتعلق الأمر بتزيين الأظافر، لذلك يشكلان خياراً رائعاً خصوصاً في السهرات والمناسبات. اعتمدي في البداية أحد ألوان المناكير الداكنة كقاعدة أساسية لأظافرك، من ثم طبقي المناكير الذهبي فوقه بأسلوب الأومبريه.

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الأظافر الزهرية المزينة بالغليتر الفضي

الأظافر الزهرية المزينة بالغليتر الفضي



يعد المناكير الزهري من أكثر ألوان المناكير رواجاً بين النساء وفي كافة المواسم، كونه يتناغم مع جميع ألوان البشرة. اعتمديه على أظافرك بطريقة مميزة، بحيث تستخدمين درجتين منه وتطبقينهما بشكل نصفي متساو على أظافرك. من ثم زيني مقدمة الأظافر بالمربعات الفضية البراقة.

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