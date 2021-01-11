«أنا هموت بجد».. استغاثة شابة مريضة بكورونا: متزعلوش مني إدعولي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو متداول، مدته لم تتجاوز الـ30 ثانية، لفتاة مريضة أثناء خضوعها لتنفس الأكسجين صناعيا، ظهرت خلاله وهي تبكي بشدة، وتطلب من جميع الأشخاص على أن يدعوا لها بالشفاء العاجل، من إصابتها من فيروس كورونا المستجد، بسبب سوء حالتها الصحية.

الفتاة خلال الفيديو: أنا حاسة إني هموت إدعولي

وخلال الفيديو، ظهرت الفتاة المصابة، ودموعها تنهمر منها بشدة، حيث عبرت عن مدى خوفها، ومعاناتها من الإصابة بكورونا، قائلة: «أنا حاسة إني أنا هموت بجد، كورونا عندي، تعبانة إدعولي وكل اللي زعلته ميزعلش مني».

وتابعت الفتاة: «أنا مش قد إني أزعل أي حد، أنتوا عارفين إن أنا حنينة والله، سامحوني أي حد زعلته يسامحني».

تفاعل رواد «فيس بوك» مع الفيديو المتداول

ولاقى الفيديو تفاعل الكثير من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ تلقت الفتاة دعم العديد من الأشخاص، الذين دعوا وتمنوا لها الشفاء العاجل، فضلا عن من قدموا النصائح لها بعدم التوتر والقلق من الفيروس اللعين، وأنها يجب أن تبعد عن التوتر كي يتم شفاؤها.

وجاء من بين التعليقات: «ربنا يشفيها ويعفيها يرب ويقومها بالسلامة يارب العالمين، ربنا يشفيكي ويعافيكي وتقومي منها بألف سلامة يارب أنتي وكل مريض، وجعتي قلبي أوي ربنا يشفيكي يارب ويعفو عنك يارب، خليكي قوية وخلي عندك يقين بإن ربنا هيشفيكي، إجمدى وتماسكي علشان مناعتك التوتر والعياط مش كويس، قولي يارب وهدي نفسك، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيكي ويعافيكي، إهدي يا بنتي أكتر من كده وبيزيح ربنا ولازم نفسيتك تبقى أحسن من كده، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا إن شاء الله ربنا هيشفيكي وهتقومي بالسلامة، الله يشفيها يارب شفاء لا يغادر سقما».