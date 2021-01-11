بسمة بوسيل توجه رسالة غامضة: بطلنا نعرف نفرق صحابنا من أعداءنا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رسالة غامضة وجهتها الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت «بسمة» صورتين لها، بدت من خلالهما بـ«لوك» مختلف إذ ارتدت فستان مجسم باللون البصلي، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، ووضعت مستحضرات التجميل التي غيرت الكثير من ملامحها.

وعلقت «بسمة» على الصورتين: «بقينا في زمن بطلنا نعرف نفرق صحابنا من أعداءنا.. جالك كترت الهم كضحك»، وتفاعل معها متابعوها في التعليقات: «بتلقحي على مين قولي» «والله ماكدبتي عندك حق الله ينصرك» «اللوك مش حلو عليكي».

وكانت بسمة بوسيل، أثارت الجدل بعدما نشرت عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على «إنستجرام»، مقطع فيديو لصديقتها سارة درويش، وهى أيضًا محامية الفنان أحمد عز: «في فنانة بتقول أهلنا معلموناش نتكلم في مشاكلنا، طب وأهلك ربوكي تحملي من غير جواز»، في إشارة منها إلى تصريحات الفنانة زينة الأخيرة عبر اتصال هاتفي ببرنامج et بالعربي، الذي تحدثت خلاله عن انفصال تامر حسني وزوجته.

وكانت الفنانة زينة ذكرت خلال مداخلة هاتفية ليها مع برنامج et بالعربي: «تامر رجل وعنده حياته الخاصة مِلكه وصارم في بيته ومابيسمحش بتدخلات في بيته وأنا مش من حقي أتكلم في حياته الشخصية، وأهلنا علمونا مشاكلنا متطلعش برة، أنا لو أبويا وأمي كانوا بيتخانقوا عمر ما حد بيعرف من برة، في إشارة منها على ما فعلته زوجة الفنان بعدما شاركت مشاكلهما على الملاء».

وتابعت زينة في حديثها عن صداقتها مع تامر حسني: «أنا وتامر صحاب من زمان، الوحيد اللي دخل بيتي، وشاف أبويا، وعمر الصداقة دي ما هتتحول، ولا حد هيأثر عليها واحنا في حالنا أنا في حالي وشغلي وبيتي وهو كمان».

ومن ثم قررت بسمة وصديقتها سارة درويش حذف مقطع الفيديو، بعد إثارته لحالة واسعة من الجدل.