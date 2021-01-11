مواقف سلمى أبو ضيف المثيرة للجدل من أول 2021: ارتباطها العاطفي وصور غريبة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع بداية العام الجديد، اقترن اسم الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، بالجدل الذي أثارته في مواقف وصور مختلفة لها، سواء في علاقاتها العاطفية أو صور جديدة لها.

وفي التقرير التالي، ترصد «هن» أبرز المواقف المثيرة للفنانة الشابة سلمى أبو ضيف منذ بداية 2021:

أغلقت تعليقات على صور لها

بالأمس، شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، صور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت «سلمى»، خلال الصور، مرتدية «جامب سوت» رياضية سوداء، ذو رقبة طويلة، ومفتوحة من جهة الصدر، لكن المثير وقتها، هو إغلاق «سلمى» للتعليقات، وهو أمر جديد عليها، وهو ما أثار الجدل حولها.

وقبلها نشرت «سلمى» صور جريئة لها أثناء تواجدها في أبو ظبي، وهي نائمة داخل حلبة ملاكمة، بصورة مقلوبة، ومرتدية جاكيت جلد أسود، وتوب مفتوح الصدر، وبنطلون أسود جلدي، وعلقت عليها قائلة: «وانتهى الأمر، حان الوقت للعودة إلى المنزل ومع ذلك، أنا غارقة في ترك كل الطاقم وكل من عملت معهم في آخر 45 يومًا، من المحزن أن أترككم يا رفاق ولكني سعيدة للغاية لأنني قابلتكم وعملت معكم».

وأثارت الصور، الجدل بين متابعيها، بسبب جرأتها خلالها، فضلا عن قيامها بحركة بيديها، زعم البعض أنها إشارة للماسونية، فجاء من بين التعليقات: «آنسة سلمى.. الحركة اللي حضرتك عملتيها دي بتاعت الماسونيين، هل حضرتك مدركة؟.. أكيد قصدك تعملي كدة».

سلمى أبو ضيف مع حبيبها الجديد

صورة للفنانة الشابة سلمى أبو ضيف جمعتها برئيس تحرير مجلة «VOGUE» العربية، مانويل أرنوت، عبر حسابها على تطبيق «إنستجرام»، أثارت بها الجدل حول ارتباطهما عاطفيًا.

وظهرت «سلمى» في الصورة وهي مرتدية فستانا أسود مفتوحا، مكشوفا من منطقة الصدر، وبدت الصورة في لحظة رومانسية جمعتها برئيس تحرير مجلة فوج، إذ علقت على الصورة قائلة: «My 2021».

ونشر «مانويل» أيضا الصورة عبر حسابه على تطبيق «إنستجرام»، معلقًا عليها: «مستعدين»، وهو ما أشار إلى وجود علاقة عاطفية بينهما.

سلمى أبو ضيف مع دينا الشربيني.. وتساؤلات حول «الهضبة»

ولم يمض أقل من 24 ساعة، حتى كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف، عن مفاجأة جديدة، بعدما نشرت أيضًا عبر حسابها على «إنستجرام»، صورة جمعتها بالفنانة دينا الشربيني، أثناء احتفالهما في دبي، لتثير تساؤلات المتابعين، حول محاولات الصلح بين الهضبة ودينا لإعادة علاقتهما العاطفية كما كانت.

وظهرت «دينا» بفستان أبيض قصير، مع تسريحة شعر مختلفة ومكياج هادئ، وتفاعل معها المتابعون في التعليقات: «انتم اتصالحتوا يا دينا.. الحمدلله رجعتوا لبعض.. يا حلاوتك يا دندون وشك منور.. أخيرًا اتصالحتوا».