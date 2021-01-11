الجنس الناعم في حياة علي حميدة.. 4 خطوبات فاشلة وزوجة هربت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سوء حالته المادية دفع وزارة الصحة المصرية إلى قرار علاج على حميدة على نفقة الدولة، بحسب بيان صادر عن الوزارة قاله المتحدث الرسمي باسمها الدكتور خالد مجاهد، على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مرفقة بصور خلال تجهيزات نقله إلى معهد ناصر لتلقي العلاج، والوقوف على تفاصيل حالته الصحية.

وتلك ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها علي حميدة لأزمة، فقد سجن من قبل، وعاش في الشارع لفترة طويلة، كما كان للسيدات نصيبهن من الأزمات فيها حياته، تحدث عن المرأة، والجنس الناعم في حياته في تصريحات إعلامية.

المرأة من وجهة نظر علي حميدة

تحدث علي حميدة عن المرأة وقلل من قدراتها، قائلا إنها لا تستطيع أن تكون مخرجة أو مؤلفة موسيقى ناجحة، وإنما تستمد شخصيتها من تأثرها بالرجال، وذلك خلال لقائه مع برنامج «لدينا حكايات أخرى»، وذلك يرجع لنقص في موهبة النساء وليست ظروف مجتمعية، وأكمل إن الرجل من الصعب أن يبكي بينما السيدات من السهل جدا أن يبكين.

وقال حميدة إنه لا ينظر للمرأة نظرة دونية التي هي فيها احتقار، وإنما نظرة تصنيفية والتي هي فيها قيمة.

الجنس الناعم في حياة علي حميدة

ولم ينجب علي حميدة أطفالا، لأن زواجه لم يكتمل بحسب حديثه، ورغم خطبته 4 مرات من لسيدات من جسيات مختلفة إلا أن الخطبة لم تستمر، وقال أن الأولى لم يعجبها طعام المصريين فطردها، «قالت ايه القرف ده قلتلها يلا برا»، أما الثانية، «كنت في أمريكا قالتلي بتكلم اختك مرتين في اليوم وانا مرة واحدة يلا مع السلامة».

وتحدث حميدة عن زوجته ووصفها بأنها أعظم امرأة في الكون، ولم يفشل معها رغم الطلاق، وإنما كانت والدتها هي السبب وراء الخلافات بينهما، «أنا نجحت بامتياز معاها مطلقتهاش، امها خدتها السفارة وقالت مبيصرفش عليها فتم الطلاق في السفارة، وبتمنالها كل خير رغم ان هي زوجة واحد تاني دلوقتي»، وأكمل إنه كان يصرف عليها أموالا، «قالت ان هو مكفيني في كل حاجة بس غصب عنه، وامها هي اللي فرقتنا انا مسبتهاش وهي مسابتنيش».

حلم حميدة مع المرأة

وقال حميدة إنه لا يحط من قدر المرأة، وإنما كان يرغب ويحلم بالزواج من الأميرة ديانا ليكون زوج الأميرة ولا يرى في ذلك عيبا.