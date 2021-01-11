لا تأكل هذه الأطعمة في تلك الأوقات.. تضر بصحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يسبب تناول بعض الأطعمة في أوقات معينة خاطئة، إلى حدوث مشاكل صحية تضر بصحة الإنسان مثل عسر الهضم والشعور بالتعب الإرهاق.

ووفقا لموقع "brightside "، نقدم لكم أبرز الأطعمة التي عليك تجنب تناولها في وقت خطأ:

- الأرز

يفضل تناول الأرز في ساعات الغداء، لأن تناوله قبل النوم يسبب ضررا، نظرا لاحتوائه على الكثير من الكربوهيدرات المعقدة التي تستغرق وقتا طويلا في الهضم، كما أنه غنى بالسعرات الحرارية التي تزيد من الوزن.

- الموز

يعتبر من أكثر الأطعمة التي تسبب ضررا للجسم عند تناوله على معدة فارغة، حيث يسبب الشعور بالتعب والإرهاق وذلك بسبب محتواها العالي من السكر، كما أنه يشكل خطرا على الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي.

- اللبن

يعتاد بعض الأشخاص شرب اللبن في وجبة الإفطار، وهذا أمر خاطئ لأنه يصعب هضمه لذا من الأفضل تناول كوب دافئا منه قبل النوم، لتهدئة الجسم وتعزيز النوم ليلا.

- اللحوم

يعد اللحوم مصدرا للبروتينات والفيتامينات، لكن يجب تناوله قبل النوم على الأقل بثلاث إلى أربع ساعات، حيث إن تناوله قبل النوم مباشرة يسبب ضررا، لأنه يصعب هضمه، وبالتالي يسبب الإصابة بعسر الهضم.

- المكسرات

من الأطعمة التي تحتاج لوقت طويل في الهضم، لذا يجب تجنب تناولها في الليل لأنها تسبب مشاكل في النوم، ولكن يمكن تناولها بين الوجبات أو في وجبة الإفطار للاستفادة من فوائدها.

- الجبن

يجب تجنب تناول الجبن خاصة قبل النوم، كونه من الأطعمة عالية الدهون التي يصعب هضمها على الجهاز الهضمي، لذا يفضل تناوله في الصباح حتى يوفر لجسمك الكالسيوم المفيد لصحة العظام والأسنان.

- الفاصوليا

من الأطعمة التي تحتوي نسبة عالية من الألياف، لذا فإن تناولها ليلا قبل النوم يمكن أن يتسبب في الإصابة بالإسهال وانتفاخ المعدة، ويُفضل تناولها في الغداء لهضمها بسهولة والاستفادة من قيمتها الغذائية.

- التفاح

يمكن أن يؤدي تناول التفاح في الليل إلى زيادة تكوين الغازات في المعدة، وحدوث مشاكل في حركة الأمعاء وإبطاء عملية الهضم نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف الطبيعية والأحماض.

- الزبادي

يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يبطء من عملية الهضم، خاصة بعد تناول الوجبة الرئيسية أو على معدة فارغة، يؤدي أيضا إلى تقليل حموضة المعدة. لذا من الأفضل تناوله بعد ساعة إلى ساعتين من تناول الوجبة.