إصابات خطيرة يسببها الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة.. كيف تتجنبها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

ما بين ضعف العضلات، إلى وخز الأصابع والتهاب الأوتار، وصولًا إلى التعرض للحروق، لائحة لا تنتهي من الإصابات المحتملة والناجمة عن الاسستخدام المفرط للهواتف المحمولة، فليس هناك وعيًا كافيًا لدى المستخدمين بضرورة ترشيد استعماله، تفاديًا لتلك الأضرار، استعرضها موقع "Brightside" وطرق تجنب كلًا منها.

الانحناء وضعف العضلات

يسبب الجلوس في وضع الانحناء، ووضع الأعناق للأمام، آلاما في الرقبة، ما قد يؤدي إلى ضعف العضلات.

ويمكن تجنب الانحناء والتمدد، من خلال وضع الأجهزة الإلكترونية في مستوى العين.

اعوجاج الخنصر

ظاهرة غريبة باسم "خنصر الهاتف الذكي"، وهي تحدث حينما تلاحظ أن إصبعك الخنصر من يدك التي تستخدمها، يبدو معوجًا.

على الرغم من اعتبار هذه الحالة مؤقتة، إلا أن إمساك الهاتف في وضع واحد إلى إجهاد الذراعين والأصابع وحتى تلف الأعصاب.

لمنع حدوث ذلك، قم بتمرين يديك يوميًا، وقم بقبضهما بقبضة اليد ومد أصابعك.

الشعور بالوخز

تشمل الأعراض الشعور بالوخز والخدر في إصبع السبابة والوسطى والإبهام، ولتجنب ذلك قلل من وقت استخدام هاتفك، وغيّر الأوضاع ، ومدّ يديك وذراعيك.

آلام العضلات

إذا كنت تعاني من تقلصات في أصابعك وآلام في العضلات، فقد تكون لديك حالة تسمى "مخلب النص" لمنع حدوثها قم بتغيير الوضع باستمرار، واستخدم سماعات الرأس عند الاتصال بشخص ما، إذا لزم الأمر استخدم الكمادات الساخنة / الباردة.

التهاب وتر الإبهام

هو التهاب في وتر الإبهام، مما قد يؤدي إلى الشعور بألم حول المفاصل أو إحساس بالنقر، وتحدث هذه الحالة عادةً بسبب الهواتف الصغيرة.

لمنع ذلك استخدم ملحقًا لتحرير التوتر من إصبعك الخنصر أثناء حمل هاتفك وتجنب حمله في وضع عمودي لفترة طويلة.

إجهاد العين والصداع

بالنسبة لأولئك الذين يعملون كل يوم مع أجهزة الكمبيوتر والهواتف، هناك احتمال للإصابة بإجهاد العين والصداع وجفاف العيون وعدم وضوح الرؤية ، وتسمى هذه الحالة بمتلازمة رؤية الكمبيوتر (CVS).

لمنع الأعراض، قد يكون استخدام العدسات الخاصة للنظارات أو العدسات اللاصقة وتعديل مكان عملك وفقًا لاحتياجاتك بديلاً جيدًا.

الحروق

هذه واحدة من أكثر التأثيرات إثارة للقلق، يتسبب النوم مع هاتفك تحت وسادتك أو أثناء الشحن إمكانية حدوث انفجار، مما قد يتسبب في حروق، فإذا كانت لديك هذه العادة، فتأكد من التوقف عنها لتجنب هذا الخطر.