تنسيقات متنوعة من ليالي دهراب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 يناير 2021 09:46 مساءً - ليالي دهراب، ممثلة كويتية تميزت بعدة أعمال في التلفزيون والمسرح والسينما، بالإضافة إلى تميزها واعتمادها لخيارات الأزياء المميزة والمنسقة بعناية وأناقة عالية، وذلك يظهر لمن يتابع صورها على مواقع التواصل الاجتماعي بدقة، حيث يتابعها على إنستجرام قرابة ٨١٥ ألف شخص.



تنسيقات عملية بالبليزر من ليالي دهراب

تنسيقات عملية بالبليزر من ليالي دهراب



تتميز ليالي دهراب بأناقة بسيطة ومميزة في الخيارات العملية، ومن أحدث خياراتها تأنقت ببنطال وبليزر بدرجة مميزة من البنفسجي مع بلوزة سوداء وقلادة ذهبية مصممة بعدة دوائر متصلة، وأكملت مظهرها من الناحية الجمالية بتسريحة منسدلة للشعر مع المكياج الزهري، وفي الإطلالة الثانية نسقت بنطالًا وبليزر من الساتان الأبيض مع بلوزة بيضاء أنثوية، وأكملت مظهرها بمكياج زهري لامع لخيار مفعم بالأنوثة، كما اختارت بنطالًا وبليزر باللون الفوشيا مع بلوزة سوداء، واعتمدت على المكياج الزهري مع تسريحة الشعر الويفي، لمظهر أنثوي مناسب للشابات في العمل.

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فساتين مميزة من ليالي دهراب

فساتين مميزة من ليالي دهراب



تميل النساء في إطلالاتهن خلال الحفلات البسيطة للفساتين المختلفة، ولأفكار متجددة تألقت ليالي دهراب بفستان أسود مصمم بأكمام طويلة مكشوفة الأكتاف ومزين بعدة طبقات مع قَصَّة قصيرة من الأمام لمظهر كاجوال مناسب للحفلات، وأكملت مظهرها ببوت قصير أسود، وفي إطلالة أكثر أناقة ظهرت بفستان أحمر محتشم مصمم بأكمام طويلة منفوخة وبقَصَّة الحورية في الأسفل لزي أنثوي كلاسيكي، وأكملته بتسريحة منسدلة للشعر مع مكياج قوي مرتكز على طلاء الشفاه الأحمر، وأطلت بفستان سماوي طويل مع وشاح شفاف سماوي مزين بالريش في أطراف الأكمام لخيار شبابي متجدد.

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خيارات كاجوال من ليالي دهراب

خيارات كاجوال من ليالي دهراب



إن كنتِ بحاجة لإطلالة كاجوال بسيطة لمظهرك اليومي، يمكنك أن تستوحي عدة خيارات من ليالي دهراب؛ حيث ارتدَتْ بنطالًا أسود ذا خصر عالٍ مع بلوزة سوداء وقميص بخطوط طولية باللونين الأزرق والأبيض لمظهر أكثر رشاقة وأناقة، وتزينت في إطلالة شتوية ببنطال ومعطف باللون الأزرق، وزُين المعطف بأزرار فضية وحزام للخصر لمظهر ناعم وأنيق، وأكملت مظهرها بتسريحة الويفي للشعر لزي مميز، وفي الإطلالة الثالثة تجملت ببنطال من الجينز الممزق مع بلوزة بيضاء ذات رقبة مرتفعة ومعطف بنفسجي قصير، وأكملت مظهرها بمعطف طويل أسود وبوت قصير أبيض لخيار ناعم ودافئ للشتاء.



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