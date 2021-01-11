عبايات بألوان داكنة من البلوجر شهد فهد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 يناير 2021 09:46 مساءً - تحرص الكثير من النساء على اعتماد العبايات السوداء المطرزة أو العبايات المصممة بألوان داكنة؛ كونها أكثر احتشامًا وفخامة، بالإضافة إلى أنها تخفي الكثير من عيوب الجسم، وتُظهرهن بإطلالة أكثر رشاقة وأناقة، لذا اعتمدت البلوجر شهد فهد على تصميمات العبايات المختلفة بالألوان الداكنة والتصميمات الناعمة.. فإليكِ أبرز إطلالاتها وأحدثها.

عبايات عصرية من البلوجر شهد فهد

تصميم بطبقتين



إذا كنتِ بحاجة لعباية عصرية تخفي عيوب الجسم وتفاصيله، فيمكنك أن تستلهمي من البلوجر شهد فهد إطلالتها بعباية كحلية واسعة مصممة بمطاط متصل مع لمعة مميزة لخيار مميز للمناسبات، والمظهر اليومي على حد سواء، أما لتصميم آخر فاعتمدت عباية سوداء مصممة بطبقتين، إحداهما من قماش شتوي ثقيل مزين بالنقوش البيضاء على الأطراف، وأكملتها بإكسسوارات فضية مميزة لليدين.

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العبايات السوداء من شهد فهد

اطلاله كلاسيكية بالعباية السوداء من شهد فهد



إن كنتِ من النساء اللواتي يفضلن العبايات السوداء المصممة بأسلوب ناعم مواكب للموضة بنمط تقليدي بسيط، فيمكننا أن نقدم لكِ عدة خيارات من شهد فهد، حيث أطلت بعباية سوداء مصممة بقماش أبيض منفوخ في أطراف الأكمام والمنتصف، وأكملته بحذاء أسود ذي فصوص فضية صغيرة، وفي الإطلالة الثانية ظهرت بعباية سوداء مصممة بخطوط متصلة ونحيلة باللون الأبيض، مع فستان كاجوال أزرق.

عباية ساتان



وفي إطلالة للمناسبات الضخمة ارتدت عباية سوداء من قماش الساتان اللامع المطرز بالفصوص البيضاء بطريقة متناثرة وأنيقة لخيار أنثوي ناعم، كما تأنقت بعباية سوداء مزينة بقماش أبيض منسدل في المنتصف وفي أطراف الأكمام، وأكملت مظهرها بحقيبة حمراء وحذاء أسود للمسة كلاسيكية ناعمة.

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اطلاله حيادية بالعباية السوداء من شهد فهد



وفي إطلالة حيادية اختارت عباية سوداء مزينة بخطوط رفيعة بيضاء تتشكل على علامة حرف الإكس بأسلوب مميز ومواكب للموضة، وللمسة أنثوية ناعمة نسقت عباية سوداء مصممة بخطوط رفيعة زهرية بشكل طولي على العباية مع حذاء أسود بكعب.

