للرجل.. قواعد تنسيق لون الحذاء مع الملابس

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 يناير 2021 09:46 مساءً - رغم كونه جزءاً بسيطاً من إطلالة الرجل إلا أن لون الحذاء وتنسيقه مع باقي قطع الملابس أمر هام جداً، ومن الممكن أن يفسد الإطلالة بأكملها إذا تم اختياره بالشكل الخاطئ، ولذلك من خلال الأسطر التالية سوف نتحدث عن كل لون حذاء وما يليق معه من ألوان أخرى، سواء في الإطلالات الكلاسيكية أو الكاجوال.



فتنسيقُ الألوان أمر معقد، فلا ترتدِ ألواناً لمجرد أنك تراها مناسبة، فقد تكون غير مريحة لعين من يراك لذلك يجب أن تتبع قواعد تنسيق الألوان.



الحذاء الأسود:

الحذاء الأسود



يعتقد كثيرون كون اللون الأسود يليق بمختلف الألوان يمكن ارتداؤه مع أي تنسيق، ولكن هذا غير صحيح فالحذاء الأسود لا يناسب الجينز الفاتح.

كما أنه متناسب أكثر مع الإطلالات الكلاسيكية، مثل البدل الرمادية والبيج والسوداء، ولكن يفضل تجنبه مع البدل الكحلي.

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الحذاء الرمادي:

الحذاء الرمادي



أما اللون الرمادي فهو مناسب مع مختلف الدرجات والألوان مثل اللون الأبيض، والأسود، ودرجات الأزرق، إلى جانب الأصفر والبنفسجي والأخضر.



الحذاء البني:

الحذاء البني



أما استخدام الحذاء البني فهو محدود بعض الشيء؛ لأنه لا يتناسب مع كثير من الدرجات، والألوان، فهو يتوافق مع الجينز الفاتح والأسود، واللون الأخضر، والأزرق، والدرجات المختلفة للبرتقالي.

ومع البدل الكلاسيكية، فالحذاء البني مناسب للبدل التي تحتوي على إحدى درجات البني.

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الحذاء الأبيض:

الحذاء الأبيض



أما الحذاء الأبيض فيكون في الغالب كاجوال وليس كلاسيكياً، فهو يتوفر أكثر في الأحذية الرياضية، أما في الأحذية الكلاسيكية فهو يمتزج مع لون آخر.

ويتناسبُ الحذاء الأبيض مع درجات الأصفر، والأحمر والبرتقالي، بجانب البناطيل السوداء والرمادي، والبني والأزرق.



الحذاء البرغندي:

الحذاء البرغندي

بينما يتناسب الحذاء البرغندي مع البدل الكريمي، والبيج والرمادي، كما يتناسب مع البنطال الأسود، ودرجات الجينز المختلفة والأبيض.

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