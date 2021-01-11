سلمى أبو ضيف بملابس رياضية في أحدث ظهور لها.. وتغلق التعليقات

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

نشرت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، صور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت «سلمى»، خلال الصور، مرتدية «جامب سوت» رياضية سوداء، ذو رقبة طويلة، ومفتوحة من جهة الصدر، ومن ثم قامت الفنانة بإغلاق التعليقات على صورها، وهو ما أثار الجدل حولها.

أحدث ظهور لسلمى أبو ضيف مع رئيس مجلة فوج بعد أنباء ارتباطهما

وفي أول أيام العام الجديد، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جمع بين سلمى أبو ضيف، ومانويل أرنوت، رئيس تحرير مجلة «VOGUE» العربية، بعد أيام من إثارتها الجدل حول شائعة ارتباطهما، دون رد الفنانة على الأمر، أو توضيح لطبيعة علاقتها به.

وسرعان ما حقق مقطع الفيديو الذي لم يتجاوز خمس ثوان انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت «سلمى» خلاله، مرتدية فستان قصير فاتح اللون، وبدون أكمام، مع بوت طويل أسود اللون، وشعر أسود منسدل، خلال تكسير الأطباق مع رئيس تحرير مجلة «VOGUE» العربية، وبصحبتهما الفنانة دينا الشربيني التي أطلت بتيشرت أستومك أسود اللون، والذي تميز بأنه مكشوف الظهر وبدون أكمام، مع بنطلون جينز، ومكياج بسيط، وشعر قصير يجمع بين الأصفر والبني الداكن.

ونالت الصور استحسان الآلاف من المتابعين، الذين وجهو لها سؤال عن موعد زفافهم.

سلمى أبو ضيف تثير الجدل حول ارتباطها

وكانت أثارت الفنانة الشابة، حالة من الجدل حول ارتباطها برئيس تحرير مجلة «VOGUE» العربية، مانويل أرنوت، بعدما نشرت صور رومانسية لهما عبر حسابها الرسمي على تطبيق«إنستجرام».

وظهرت الفنانة الشابة في الصورة بفستان أسود مفتوح، ومكشوف الصدر، خلال احتضانه لها، معلقة: «2021 بالنسبة لي.. صديقي المفضل إلى الأبد».

ليعيد «مانويل» نشر الصورة نفسها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، معلقًا عليها: «مستعدين»، ما تسبب في إثارة الجدل حول ارتباطهما عاطفيًا.