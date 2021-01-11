أمينة خليل تستقبل 2021 بجلسة تصوير جديدة: قررت أترك الخوف

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة أمينة خليل، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صور جديدة لها، خلال أولى جلسات تصويرها في العام الجديد، بمدينة الجونة في الغردقة.

وخلال الصور، ظهرت «أمينة»، بإطلالة رقيقة، حيث إرتدت فستانا «كافيه كات» فضفاض، واعتمدت تسريحة الشعر الانسيابي، والماكياج الهادئ المتماشي مع لون بشرتها، كما ارتدت مجموعة من الاكسسوارات، وعقدا كبيرا باللون اللبني في عنقها.

وأرفقت الفنانة، مجموعة من التعليقات المطولة على صورها، خلال استقبالها للعام الجديد، قائلة: «لا أحد يعلم ما سيحدث هذا العام، ونحن جميعنا متششكون بعض الشئ، فهناك الحذر والتوقعات أيضا مع وجود القليل من الفوضى، مع القليل من الأمل أيضا، لكن جاء عام 2020 بالعديد من الدروس التي تعلمناها».

واستطردت أمينة خليل: «هناك شئ واحد يجب أن نتركه خلفنا، وهو الخوف، لأن ليس كل شئ يحتاج إلى حساب، فأنا شعرت بالكثير من الخوف العام الماضي، خوف من التغيير، الفشل، الركود، القرارات، الماضي، المستقبل، من مليون شئ آخر، وكل ما ولده هذا الخوف مجرد تفكير وقلق زائدين».

وتابعت: «لا أريد أن أخذ هذا الشعور معي في العام الجديد، لذا سأتركه يذهب، لقد قررت أخذ كل ما يأتي بسلام، بمروةنة، بهدوء، بحب، فكل ما هو مكتوب في نجومك سيكون، مهما كانت المِحن التي تمر بها، فالقصد منها أن تخرج أقوى، التجربة شئ جميل».

أمينة خليل تنفي تحديد ميعاد زفافها

وخلال ديمسبر الماضي، نفت أمينة خليل، أنباء تحديد موعد حفل زفافها على خطيبها المهندس عمر طه، وإقامته في مدينة الجونة خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب مرور 5 أشهر على خطبتها منه في حفل عائلي.

وقالت الفنانة في تصريحات لبرنامج ET بالعربي: «مش عارفة ليه طلعت الأخبار دي، الأخبار دي مش حقيقية، أنا لسه مخطوبة زي ما كل الناس عارفة، وحتى الآن إحنا مقررناش الفرح هيبقى امتى، بس لما كورونا تخلص نبقى نشوف».