لأول مرة.. سلمى أبو ضيف تتحدث عن أنباء ارتباطها بشاب غير مسلم: ليه كده؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة سلمى أبو ضيف عما تعرضت له مؤخرا من جدل حول علاقتها، سواء الارتباط أو الخطوبة مؤخرا مع أرنوت مانويل رئيس تحرير مجلة «VOGUE» العربية، وتحدثت كذلك عن تكسيرها الأطباق في أحد المطاعم في دبي، وذلك خلال لقائها مع برنامج ET بالعربي، حيث نشرت صفحة البرنامج جانب من اللقاء.

سلمى أبو ضيق تتحدث عن أنباء ارتباطها

وقالت سلمى أبو ضيف في تصريحات نشرتها صفحة البرنامج، إنها لم تلمح إلى وجود علاقة عاطفية بينها وبين أرنوت مانويل وإنما هو يدعمها دوما في عملها موضحة إنها نشرت صورتها مع أصدقائها في سهرة ليلة رأس السنة، وكان هو من فهو صديق مقرب لها ويدعمها يتقابلان كثيرا، ولكنها لم ألمح بشكل مباشرة إلى أي ارتباط من أي نوع.

وأكملت حديثها مؤكدة إنه لم تحدث خطبة بينهما، ولا تعرف مصدر هذه الشائعات، ووضعت هاشتاج «أصدقاء للأبد»، لأنها لا تحب الجدل أوا لنقاش حول حياتها الشخصية.

وأكدت إنها لا تعرف مصدر شائعة إنه من غير دينها أو غير مسلم، هل لأنه من دولة غير عربية حيث لم يسألها أو يسأله أحد عن الدين، وقالت إن العلاقة لم تستمر، من البداية قائلة ليه الشائعات دي.

وعن تكسير الأطباق قالت سلمى أبو ضيف، «مكانتش أطباق حقيقية، هي مصنوعة من مادة تشبه الصلصال، فبعد كسرها يتم تجميعها مرة أخرى وإعادة تشكيلها للحفاظ على البيئة».