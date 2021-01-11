9 أخطاء نرتكبها أثناء النظافة الشخصية تضر بصحتنا دون أن ندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

الاهتمام باتباع فواعد النظافة الشخصية أمر مهما لا غنى عنه، ولكن هناك العديد من الأخطاء التي نرتكبها بغرض النظافة يوميا دون إدراك أنها تضر بصحتنا.

في التقرير نستعرض لكم مجموعة من الأخطاء التي نفعلها أثناء النظافة الشخصية، وفق ما أورد موقع "brightside " الأمريكي.

- الاستحمام أكثر من المطلوب

الاستحمام المبالغ فيه له نفس الضرر مثل عدمه، إذ إن وضع الجسم تحت الماء بشكل متكرر يجعل الجلد جافاً ومتشققاً، ما يتيح للميكروبات فرصة أكبر للتواجد على الجلد، لذلك لا يوصي الخبراء بالاستحمام أكثر من مرة في اليوم.

- عدم تغيير فرشاة أسنانك لفترة طويلة

استعمال فرشاة الأسنان يوميا من الأشياء المهمة، لكن يمكن للفرشاة القديمة المبللة أن تجمع العديد من البكتيريا في أقل من شهر واحد، ما قد يكون ضارا بصحتك.

- تقشير وجهك كل يوم

يتسبب الإفراط في تقشير الوجه إلى ظهور حب الشباب والتجاعيد، ويمكن أن يجعلك تبدو أكبر سنًا لذا ينصح أطباء الجلدية بتقشير وجهك مرتين في الأسبوع.

- معجون الأسنان الغني بالفلورايد

يعد هذا النوع من معجون الأسنان خطيرًا بشكل خاص على الأطفال لأنه يؤدي إلى نمو غير صحيح للأسنان، ووجود بقع بيضاء على أسنانهم.

كما يمكن أن يتسبب في تساقط الأسنان، فضلا عن أنه يزيد من نسبة امتصاص الألومنيوم في المخ، ما يساهم في الإصابة بمرض الزهايمر.

- تغطية وسادتك بغطاء مصنوعا من القطن

يجعلك هذا القماش تبدو أكبر سنًا من خلال إضافة التجاعيد إلى وجهك وتجفيف بشرتك وتلف شعرك، لذا يفضل وضع غطاء للوسادة من أقمشة الحرير.

- الإفراط في استخدام المكنسة الكهربائية

إذا كنت تستخدم المكنسة الكهربائية يوميًا، فقد يتسبب في ضررا بصحتك، لأن إذا لم تقم بتنظيف المكنسة ستتعرض السجاد للتلف بسبب الأوساخ وجزيئات الغبار، لذلك يجب استخدم المكنسة الكهربائية مرة في الأسبوع.

- غسل الوجه بالصابون

يعتقد العديد من الأشخاص أن غسل الوجه بالصابون أمرا مهما، لكن في الحقيقة أن الصابون يعمل على انسداد المسام, ويخلق المزيد من التشققات على البشرة.

- الضغط على السيفون بأطراف أصابعنا

يعتبر المرحاض من أسوأ الأماكن في المنزل نظرا لوجود الكثير من البكتريا به، لذلك يجب تجنب الضغط على زر السيفون بأطراف أصابعنا حتى لا تنتقل البكتريا والعدوي إلى الجلد، ولذا يجب ألا نلمسه دون مناديل ورقية.

- تقليم أظافرك

إذا كنت تقوم بقص أظافرك بشكل أقصر من اللازم، فإن ارتداء الجوارب والمشي سيكون أول مشكلة بالنسبة لك لأن الضغط على الأصابع أثناء المشي سيصبح مؤلما، ما يمنعك من المشي على الإطلاق.