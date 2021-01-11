اقتربنا من 100 مليون إصابة.. كل ما تريد معرفته عن أعراض كورونا الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تزامناً مع مرور أكثر من عام على انتشار فيروس كورونا، وفي ظل زيادة خطيرة في وتيرة الإصابات بالوباء، ما زال الغموض يسيطر على أعراض كوفيد-19.

الفيروس المستجد الذي اقترب من إصابة 100 مليون حول العالم يقبع في مربع اللغز الغامض، ولذلك نستعرض آخر مستجدات أعراض كوفيد-19 للتعرف على المرض ومعالجته سريعا.

3 أعراض أكثر شيوعا

الأعراض الثلاثة الأكثر شيوعًا تتمثل في:

الحمى.

السعال الجاف.

فقدان حاستي الشم والتذوق.

7 أعراض جديدة وبسيطة يجب البحث عنها:

أكثر من أي وقت مضى، يعد اكتشاف الأعراض والعزل أمرًا حيويًا للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، وفقا لصحيفة "إكسبريس البريطانية".

ما الذي يجب أن أبحث عنه؟

هناك ما هو أكثر من كوفيد-19 من الأعراض الثلاثة "الكلاسيكية" للحمى والسعال المستمر وفقدان حاسة الشم أو التذوق.

وفقًا للباحثين الذين يقفون وراء تطبيق COVID Symptom Study، فإن واحدًا من كل خمسة أشخاص لم يكن لديه هذه الأشياء مطلقًا.

على الرغم من أن التطبيق قد سجل أكثر من 20 عرضًا متعلقًا بكوفيد 19، إلا أنه يجب عليك أيضًا البحث عن هذه الأعراض:

-صداع الرأس.

- إعياء.

- فقدان الشهية.

- آلام في العضلات.

- إسهال.

- الارتباك (الهذيان).

- الطفح الجلدي.

5 علامات طارئة

إذا ظهر على شخص ما أيّ من هذه العلامات، فإن مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، يحثه على طلب الرعاية الطبية الطارئة على الفور.

علامات الطوارئ هي:

صعوبة في التنفس.

ألم أو ضغط مستمر في الصدر.

ارتباك جديد.

عدم القدرة على الاستيقاظ.

زرقة الشفاه أو الوجه.

7 أعراض بالموجة الثانية في مصر

وفقا لـ"سكاي نيوز"، هناك أعراض جديدة لفيروس كورونا المستجد في مصر، ترتبط بالجهاز الهضمي بشكل أكبر مثل:

المغص.

الإسهال.

القيء.

ألم المعدة.

التهابات العين.

حساسية الجلد المفرطة.

الإصابة بجلطات في المخ والقلب.

4 أعراض بسيطة تحذر منها الصحة المصرية

كشفت وزارة الصحة والسكان، وجود عدد من العلامات التي تدل على الإصابة بفيروس كورونا قد يغفلها المصاب ولا يعرف إصابته بالفيروس من عدمه.

ظهور أعراض ضيق التنفس.

ارتفاع درجة الحرارة

الكحة.

تكسير بالجسم.

6 أعراض لدى الأطفال

تختلف أعراض فيروس كورونا عند الأطفال عنها لدى كبار السن والشباب، حيث قالت الدكتورة هالة فؤاد، مدير مستشفى الأطفال التخصصي الياباني، إن أعراض كورونا لدى الأطفال تتركز على عدة أعراض رئيسية.

وأضافت "فؤاد"، لمصراوي، أنه من أكثر الأعراض الخاصة بالفيروس شيوعا بين الأطفال المصابة:

الحرارة المرتفعة.

القيء.

الإسهال.

الالتهاب الرئوي.

النزلات المعوية.

الصداع.

إرشادات التعامل للمصابين من الأطفال

ينبغي أن يتبع الأطفال والمراهقون نفس الإرشادات عن الحجر الصحي الذاتي والعزل الذاتي إذا تعرضوا لخطر الإصابة بالعدوى أو إذا ظهرت عليهم أعراضها.

ومن المهم أن يتجنب الأطفال مخالطة كبار السن والآخرين الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض الوخيمة.

أفضل الطرق للتعامل مع الأعراض

إذا ظهرت عليك أيٌّ من هذه الأعراض قد تكون مؤشرا لكورونا، فلا تخاطر.

عليك أن تعزل نفسك أنت وأسرتك على الفور.

إجراء اختبار في أقرب وقت ممكن.

اعلم أن فقدان حاسة الشم أو التذوق أيضًا أحد الأعراض المبكرة الرئيسية لـ كوفيد-19 وهو أفضل مؤشر للعدوى، يمكنك بسهولة اختبار نفسك كل يوم عن طريق أخذ شم جيد لشيء قوي الرائحة، مثل القهوة أو الشموع المعطرة أو الصابون.

نصائح مهمة

بالإضافة إلى العزل الذاتي، إذا ظهرت عليك الأعراض، يجب عليك إجراء اختبار للتحقق مما إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا في أسرع وقت ممكن.

يجب أن تبقى أنت وأي شخص تعيش معه في المنزل وألا يكون لديك زوار حتى تحصل على نتيجة الاختبار - فقط اترك منزلك لإجراء الاختبار.

يجب أيضًا أن يخضع أي شخص في المنزل للاختبار، إذا كنت على اتصال وثيق به منذ بدء الأعراض أو خلال 48 ساعة قبل أن تبدأ.

يجب الاتصال بالخط الساخن 105 أو الذهاب إلى أحد مستشفيات الحميات فورا ربما تكون أعراض كورونا.