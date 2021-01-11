بعد الحكم بحبسها.. معلومات عن منار سامي بطلة التيك توك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقوبة بالحبس لمدة عام واحد، أصدرته محكمة جنح كفر شكر بالقليوبية، ضد منار سامي، صاحبة فيديوهات الرقص على «تيك توك»، لصالح المحامي مينا ناجي نعيم، وكيل المواطن أحمد كمال، عقب إدانتها في قضية إيصال أمانة بمبلغ 100 ألف جنيه، في الدعوى التي حملت رقم 4209 لسنة 2020.

ويمكن لمنار سامي، إتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكم، من خلال الطعن عليه أمام محكمة الجنح المستأنفة، والتي يمكنها تأييد الحكم أو تلغيه.

من هى البلوجر منار سامي؟

«هن» ترصد أبرز المعلومات عن منار سامي خلال النقاط التالية.

- وصفت منار سامي نفسها «بلوجر» لعرض أبرز خطوط موضة الأزياء، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- شاركت منذ 3 سنوات بمسابقة ملكة جمال العرب 2019.

- يتابعها 371 ألف على على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- أعلنت عن مشاركتها في فيلم «اركب تريند»، من بطولة مجموعة وجوه شابة، أبرزهم مصطفى أبوسريع.

- أعلنت العام الماضي، أنها انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم بأسم «فرقة المحترفين».

- تنشر باستمرار مقاطع فيديو راقصة على إنستجرام و تيك توك.

- تتابع 128 شخصية فقط، تنوعت بين الفنانين ولاعبي كرة القدم و"بلوجرز"، من بينهم محمد رمضان، محمد رشاد، وهنا الزاهد وأحمد الشبكشي.

- أعلنت عن إقامتها دعوى قضائية ضد طليقها، بعد انتشار صور جنسية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، تتهمه بالتشهير بسمعتها، بغرض الحصول على حضانة طفلتيهما «لي لي».

- سبق أن أثارت منار سامي الجدل، بسبب ارتدائها أزياء جريئة خلال رقصها على الأغاني الشعبية، ومشاركة فيديوهات راقصة لها عبر حسابها الرسمي على موقعي تيك توك وإنستجرام، لتنقسم الأراء بين المنتقد لسلوكها وإطلالاتها المثيرة الغرائز على حد قولهم، وبين المتعاطف معاها لصغر سنها.