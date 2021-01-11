مشجعات يابانيات يرقصن في محطة القطار لتخفيف أجواء كورونا: دعونا نحارب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين والإعلامية هدير أبو زيد وليندا عبداللطيف، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مشجعات يابانيات يحاولن رفع معنويات ركاب القطارات لتخفيف أجواء كورونا».

رقص مشجعات يابانيات خارج المحطات لإضفاء البهجة على الركاب

وجاء في التقرير، أنه في محاولة لرفع معنويات سكان طوكيو من ركاب القطارات الذين يذهبون يوميا إلى محطة قطارات العاصمة اليابانية، رقصت هؤلاء المشجعات اليابانيات خارج المحطة لإضفاء روح البهجة عليهم في ظل أجواء التوتر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

فريق مكون من 4 فتيات كلهن متطوعات

وأضاف التقرير، أن عضوات الفريق المكون من 4 فتيات كلهن متطوعات أطلقن هتافا واحدا للمارة هو «دعونا نحارب» في إشارة إلى فيروس كورونا، وقالت كومي أسازوما قائدة فريق المشجعات، إن مجموعتها تقدم هذه العروض منذ أكثر من 10 سنوات بهدف تنشيط الركاب المتجهين إلى مقر أعمالهم صباح كل يوم، لكنها أوضحت أن مهمتهن أصبح لها هدف جديد خلال الجائحة التي تضرب البلاد.

وأضافت «أسازوما»، أن فريقها ربما يضطر إلى تقديم عروضه عن بعد من خلال نشر مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء حالة الطوارئ التي يبدأ فرضها يوم الجمعة في العاصمة.

وكان أعلن رئيس الوزراء الياباني فرض حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو و3 مقاطعات مجاورة للحد من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا وذلك اعتبارا من يوم الجمعة وحتى 7 فبراير المقبل، وتجاوز عدد الإصابات الجديدة على مستوي البلاد 6 آلاف حالة يوم الأربعاء، وهو مستوي قياسي جديد وفقا لحسابات هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية.