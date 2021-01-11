استشاري مناعة: لا دليل علمي على دور «وصفة القرنفل» في إعادة الشم والتذوق

القاهرة - سمر حسين - صحة

منشور إلكتروني مجهول المصدر، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي: فيسبوك وتويتر وإنستجرام، خلال الساعات القليلة الماضية، يتضمن وصفة لاسترجاع حاستي الشم والتذوق، اللاتي يتم فقدهما، كأحد الأعراض الأساسية للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

«البوست مجهول المصدر» تتضمن: «أي حد فاقد حاسة الشم أو التذوق، يجيب قرنفل ويغليه، ويستنشقه، وبعدين يشربه من غير سكر كل يوم مرتين، أول ما تصحو وقبل النوم»، وسط تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

مفيش دليل علمي على فعالية القرنفل

يوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض المناعة والحساسية: «شفت البوست ده، وبيتم تداوله بسرعة رهيبة، لكن الحقيقة مفيش أي دليل علمي على الكلام ده حتى الآن»، مشيرا إلى أن القرنفل من الأعشاب الطبية المفيدة، وليس له آثار جانبية ضارة على الصحة.

ويضيف «الحداد»: «في حالات أعرفها أكدت إن الشم والتذوق رجعولها تاني بسبب الوصفة دي، بس في ناس تانية قالوا إنه ملوش لازمة»، مشددا على أنه لا توجد أبحاث علمية حاسمة حول فعاليته في التعافي من فقدان حاستي الشم والتذوق.

وعن اعتماد الوصفة على تناول مشروب القرنفل الساخن بدون سكر، رجح «الحداد»، أن السبب وراء ذلك هو تنازل المادة الفعالة في القرنفل بدون إضافات أو تفاعل مع عناصر أخرى.

الطرق الطبية لاسترجاع حاستي الشم والتذوق

وعن الطرق الطبية الواجب إتباعها، لاسترداد حاستي الشم والتذوق، يشدد «الحداد»، على ضرورة استعمال «بخاخات» تحتوي على محلول ملحي، 3 مرات يوميا، حتى تتحسن الحالة، مضيفا: «وممكن استخدم بخاخة فيها نسبة كورتيزون مرة واحدة بس في اليوم، بدل المحلول الملحي».

ويؤكد استشاري أمراض المناعة والحساسية، ضرورة تناول أقراص فيتامين بي وسي والزنك، مرة واحدة يوميا: «ممكن يتاخدوا مع بعض، وممكن ورا بعض».