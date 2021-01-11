كورونا اليوم: دراسة جديدة تكشف مدة مناعة المتعافين.. وهذا اللغز يحير العلماء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع منذ حوالي أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

مفاجأة سارة بشأن المناعة

زعمت دراسة جديدة أن المتعافين من "كوفيد-19" يتمتعون بمناعة كبيرة تصل إلى ثمانية أشهر بعد الإصابة، وهذه علامة واعدة على وجود حماية دائمة من المرض الفتاك.

وحللت الورقة البحثية، التي نُشرت في مجلة Science، عينات دم من 188 مريضا، معظمهم من سان دييجو، أصيبوا بالفيروس، وفقا لروسيا اليوم، وتشير النتائج إلى أن الشخص الذي تعافى قد تكون لديه مناعة تدوم لسنوات.

هذا اللغز يحير العلماء

تزامناً مع مرور أكثر من عام على انتشار فيروس كورونا، وفي ظل زيادة خطيرة في وتيرة الإصابات بالوباء، ما زال الغموض يحوم حول مصدر ومكان نشأة الفيروس التاجي، فيما تُتهم السلطات الصينية بإخفائها وتسترها على كثير من النقاط في ملف الفيروس.

إلا أن ذلك لا يلغي حقيقة مرور عام بأكمله على أول وفاة معلنة بفيروس كورونا، إلا أن الفيروس المستجد الذي اقترب من إصابة 100 مليون حول العالم يقبع في مربع اللغز الغامض، وفقا للعربية ولا يعرف مصدره إلى الصين سواء سوق ووهان الصينية أم لا؟

اليابان تكتشف سلالة جديدة

قالت وزارة الصحة اليابانية، إنه تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في أربعة مسافرين قادمين من البرازيل.

وقال تاكاغي واكيتا رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية في إفادة للصحافيين بوزارة الصحة، إن السلالة الجديدة تختلف عن السلالتين اللتين اكتشفتا لأول مرة في بريطانيا وجنوب إفريقيا، وفقا للعربية.

ضحايا كورونا على عتبة المليونين والإصابات تفوق 90 مليونا

الجيش "الكوروني" المستجد وطفراته المتحولة، تحول إلى جرار زاحف في العالم الذي بات على أعتاب مليوني قتيل وأكثر من 90 مليون مصاب، فحتى صباح اليوم الاثنين وصل عدد قتلاه الى 1,934,784 من جميع الجنسيات، فيما بلغ ما أحدثه من إصابات 90,260,468 وهي إلى مزيد بلا توقف في كل المعمورة.

وأكثر من ثلثي الوفيات، هي في 10 دول، على رأسها الولايات المتحدة، صاحبة أكبر عدد من الإصابات أيضا، بحسب جامعة Johns Hopkins الأميركية، وفقا للعربية.

ونلاحظ من الأرقام، أن الدولة الأكثر ابتلاء بالفيروس بين العشرة الكبار، نسبة إلى عدد السكان، هي بريطانيا البالغ سكانها 68 مليونا، فقضى 1,196 بكل مليون، فيما النسبة هي 1,154 وفاة بكل مليون من سكان الولايات المتحدة البالغين 332 مليونا.