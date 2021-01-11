هل مر كورونا بجسدك دون أن تعلم؟ وهل هناك طريقة لاكتشاف ذلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

في الوقت الذي تزايدت فيه أعداد الإصابة بفيروس كورونا، انتشر بين بعض الأشخاص أنهم حملوا الفيروس من دون أعراض، الأمر الذي ينذر بمخاوف كثيرة من انتشار الفيروس بشكل أوسع، فبحسب الخبراء فإن هؤلاء المصابين بدون أعراض يمكن أن ينقلوا العدوى لغيرهم دون أن يشعروا.

"الخليج 365" حاول التوصل إلى تفسير لمدى إمكانية إصابة الأشخاص بفيروس كورونا، دون علمهم وكيفية اكتشاف ذلك.

دراسة: نصف الإصابات الجديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض

وفي هذا الصدد تشير دراسة طبية حديثة، أجريت في ثلاث جامعات أميركية وكندية رائدة، إلى اكتشاف العلماء أن 75% من الأشخاص الذين يعانون من فيروس كورونا المستجد ربما لديهم "مناعة صامتة".

ودعمت دراسة طبية حديثة، أجريت في ثلاث جامعات أميركية وكندية رائدة، الدراسات السابقة التي حذّرت من خطورة انتقال العدوى عن طريق الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض.

وجاء في تقرير لموقع "U.S. News" بعنوان "انتقال العدوى الصامت هو المحرك الأول لحالات تفشي كورونا"، أن نصف الإصابات الجديدة بالفيروس مرتبطة بأشخاص لا تظهر عليهم أعراض، وأن نحو 48 في المئة من الأشخاص، الذين لا تظهر عليهم الأعراض ينقلون العدوى.

طبيب: خطر ورائه حسن النية

وحول هذا الشأن يوضح الدكتور مجدى بدران- عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنه من الممكن دخول فيروس كورونا لجسم الفرد دون أن يشعر، وينقل العدوى لغيره، لافتًا إلى أن هذا ما يحدث في أغلب الأحيان، بسبب حسن نية الأشخاص وعدم الشك فى الذين يختلطون بهم وهم بدون كمامات، منوهًا إلى أنهم يُعدون خطرًا مستبين.

وأضاف بدران لـ"الخليج 365" أنه يمكن نقل العدوى من شخص بدون أعراض عن طريق الأيدي، لافتًا إلى أن الملايين يلمسون وجوههم عشرات المرات يوميًا، ولا يتنبهون أن الفيروس يتواجد على الأسطح فى العالم كله فى أغلب الأماكن المغلقة حالياً.

هل يمكن اكتشاف الإصابة بدون أعراض؟

وحول أعراض العدوى الصامتة، فيكشف عن أنها من الممكن أن لا تظهر على الأشخاص الحاملين للفيروس أي أعراض، وهو ما يشير إلى خطورتها، خاصة وأن المصابون يتحركون بحرية فى المجتمع، ينشرون وينقلون الفيروس، وربما يقتلون أقرب الناس إليهم وهم لا يدرون.

أما عن سبل الكشف عن إصابة الشخص الذي يحمل الفيروس دون ظهور أعراض عليهن فينوه إلى أن ذلك لا يمكن أن يحدث خاصة مع عدم وجود أعراض وعدم إجراء اختبارات، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأشخاص الذين يحملون العدوى الصامتة في الغالب يبدون كأصحاء متعافين، وهم يشفون تماماً بدون أدوية.

وتابع: "لا توجد علامات ظاهرة على هؤلاء المصابين، ولو أجرينا الأبحاث وهذه مكلفة، ربما نصعق بوجود الفيروس في ملايين من البشر".