صيحة النيود مستمرة في العام 2021 ولكن مع بعض التعديلات!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 يناير 2021 04:36 مساءً - ثمة فارق شاسع بين ألوان النيود والعري فالأزياء العارية هي المكشوفة فقد تكون خضراء حمراء أو أي لون آخر. أما ألوان النيود فلقد عرّف عنها المصمم العبقري كريستيان لوبوتان لدى إطلاقه مجموعة the Nude collection في العام 2013 وتحدث عن أكثر من عشر درجات لونية تحاكي لون البشرة بدء باللون البيج الزهري مروراً بالخردلي والبيج البني والبيج الزهري وغيرها...



ولهذا السبب أطلق المصمم تشكيلته الغنية لتحاكي كل أنواع البشرة ولتتمكن النساء من كل أنحاء العالم أن تجد حذاء يناسبها ويقترب من لون بشرتها. فأطلق أحذية so kate, pigalle, senora, irisa وأطلق حذاء الباليرينا الشهير باسم solasofia.

هذه الخطة الجريئة تزامنت مع إطلاق مختبرات لوريال ولانكوم مجموعة الوان فاونديشن تحاكي كل ألوان الجلد خصوصاً بعد تصريح النجة الاميركية الكوبية الصل أنها لا تجد في السواق مستحضراً يحاكي لون وجهها ما يضطر خبراء التجميل الى مزج الوان لإيجاد درجة اللون المناسبة.

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ما جديد صيحة النيود التي ترافقنا لهذا الموسم؟



في هذا الموسم أكثر ما لفتنا تصاميم ديور التابعة لمجموعة كروز 2021 التي أطلقتها الدار مؤخراً ومجموعة اليزابيتا فرانكي الأخيرة فماذا تعلمنا من تلك التصاميم التي رأيناها؟

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- تجلت روعة تصاميم ديور في تقنية مزج اللون النيود مع القماش المطبع بالورود والنباتات. لقد اخترنا لك عينة من الفساتين الجميلة من ديور.

إدخال الأقمشة المتنوعة في التصاميم



- ومن التصاميم المبهرة لهذا العام محاولة بعض المصممين دمج النيود مع الأسود، إما عن طريق إدخال قماش الغيبور كما هو الحال مع دار N 21، أو عن طريق فصل اللونين بشكل فاضح في زي واحد كما فعلت دار ميزون مارجيلا التي صممت الفستان الذي اخترناه على شكل Color block.

تصاميم باللون النيود

- وحدهما ستيلا مكارتني وإليزابيتا فرانكي تفننتا بدمج لوني الأبيض والنيود في زي واحد فاطلقت المصممة الإنكليزية ستيلا مكارتني فستاناً بقصة ميدي وجعلت اللون الأبيض هو الطاغي مع رسم القوام بالقماش النيود.

- النيود والألوان الترابية: أما دار ايف سان لوران فمزجت الوان النيود مع الألوان الترابية فراينا الشورتا الجلدية القصيرة والبلوزة المصنوعة من كتف واحدة والمعطف الجلدي النيود الذي يقترب من البني، في حين أطلقت الجزمات العالية بالوان تقترب من البيج الفاتح مروراً بالداكن والبني.

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- الفساتين الحالمة مع إليزابيتا فرانكي:

إليزابيتا فرانكي



ابتكرت المصممة إليزابيتا فرانكي فساتين الأحلام المصنوعة من التول بلون النيود الراقي المزدان بالخيوط الذهبية أو الفضية. ورأينا لديها التنانير الواسعة بقصة الأميرات مع كروب توب من الباييت النحاسي. كما تلاعبت المصممة بمختلف الوان النيود فراينا الفساتين البيج الزهرية التي تقترب من الكورسيه. اتسمت تشكيلة المصممة الإيطالية بغنى من حيث إطلاقها حقائب الكروس وحقائب الحزام والحقائب التي تشبه أكياس التسوق أو شنط موظفي البريد التي نطلق عليها اسم messenger bags.

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ماذا نرتدي مع فساتين وتاييرات النيود؟



اخترنا لك من إليزابيتا فرانكي مجموهرات مميزة كالاقراط التي تشبه الفراشة المجوهرة، والسلاسل الطويلة والقلادات المزودة بقفل معدني، إضافة الى حذاء عالي من الساتان النيود المائل الى لون البودرة الزهرية والمزدانة بشرائط أنثوية.