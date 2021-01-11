كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 يناير 2021 04:36 مساءً - إذا كنت تجدين أن روتين المكياج الذي تتبعينه أصبح أقل إثارة ومملاً، فإن إضافة بعض التغييرات الجذرية إليه تعد فكرة رائعة لإعادة الحيوية الى إطلالاتك اليومية. وذلك من خلال اعتماد الأيلاينر الأحمر، الذي يعد إحدى أبرز صيحات المكياج الرائجة حالياً، والذي سيفتح أمامك عالماً من أساليب مكياج العيون الإبداعية والعصرية، ويساهم في تفتيح لون عينيك وتحسين شكلهما. وفي هذا المقال، نرصد لك أفضل الطرق لاعتماد الأيلاينر الأحمر، لتجربي من بينها ما يعجبك.



أيلاينر أحمر لتحديد العين

أيلاينر أحمر لتحديد العين



إذا كنت ترغبين في مكياج عيون جذاب ومشرق، طبقي الأيلاينر الأحمر على خط الرمش العلوي والسفلي، وامزجيه مع ظل العين الأحمر على كامل الجفن العلوي الثابت والمتحرك وتحت العين، باستخدام فرشاة ناعمة أو بأطراف أصابعك، بعدها ضعي طبقات عدة من الماسكرا لخلق تأثير رائع الجمال. واستخدمي البلاش الزهري الواضح على عظمتي الخدين.

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أيلاينر أحمر سموكي

أيلاينر أحمر سموكي



إذا كنت تحبين درجات اللون الأحمر الداكنة، طبقي الأيلاينر الأحمر الداكن بلون التوت البري على خط الرمش العلوي على أن يكون مجنحاً عند زاوية العين الخارجية، كما بإمكانك مزجه بطرف إصبعك لخلق تأثر دخاني. من ثم ضعي طبقات عدة من الماسكرا المطولة والمكثفة للرموش.

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أيلاينر أحمر غرافيكي

أيلاينر أحمر غرافيكي



بإمكانك أيضاً اعتماد الأيلاينر الأحمر بمفرده من دون ظلال عيون، بحيث تمررينه بدءاً من مدمع العين وعلى كامل خط الجفن العلوي، وصولاً الى خارج العين، ويكون موصولاً بخط آخر قصيراً على الجفن الثابت. ضعي طبقات عدة من الماسكرا أو استخدمي الرموش الاصطناعية.

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أيلاينر أحمر مجنح

أيلاينر أحمر مجنح



ما يميز المكياج الذي يعتمد على الأيلاينر الأحمر، أنه لا تحتاجين معه الى الالتزام بمظهر معين، لذلك فإن كل ما تحتاجينه في بعض الأحيان هو تطبيق الأيلاينر الأحمر عند زاوية العين الخارجية بأسلوب عريض ومجنح، الى جانب الرموش الطويلة والكثيفة.

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أيلاينر أحمر مقوّس

أيلاينر أحمر مقوس



كذلك، بإمكانك استخدام الأيلاينر الأحمر عند الزاوية الداخلية والخارجية للعين بشكل مقوس، وهذه الطريقة تبرز لون العيون على الفور، خصوصاً العيون الزرقاء والخضراء والبنية. كما أنه يعمل كمكمل لأي لون ظلال تختارين وضعه على جفونك، مثل الأسود أو الرمادي أو البني...

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