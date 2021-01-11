خلطات طبيعية لأسنان بيضاء لامعة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 يناير 2021 04:36 مساءً - الحصول على أسنان ناصعة البياض ليس كافيًا، فمن المهم أيضًا أن تكون أسنانكِ لامعة، تعكس ابتسامتكِ الجميلة المشرقة، وللحصول على هذه الأسنان اللامعة إليكِ بعض الخلطات الطبيعية لتضيء ضحكتكِ.



زيت عبّاد الشمس



تُعتبر هذه الطريقة من أشهر وسائل الهنود للحصول على أسنان لامعة، ضعي ملعقة من زيت عبّاد الشمس على أسنانكِ، لمدة 15- 20 ثانية، ثم اغسلي فمكِ بالماء الفاتر.



كرري العملية مرة أو مرتين أسبوعيًا للحصول على أسنان لامعة ومشرقة، كما أنّ زيت عبّاد



الشمس يعتبر آمنًا إذا تم ابتلاعه عن طريق الفم، ويساعد على القضاء على بكتيريا الفم والأسنان، ويحد من الروائح الكريهة.





صودا الخبز "بيكينغ صودا"

صودا الخبز



ضعي ملعقة واحدة من صودا الخبز مع ملعقة من الماء، على فرشاة أسنانك، وابدئي بغسل أسنانكِ بها، إذ تُعتبر صودا الخبز مادة كاشطة للبكتيريا، وأيّ بقايا



طعام عالقة بين الأسنان، وتساعد في الحفاظ على لون الأسنان، ولمعانها.



كرري هذه العملية مرة أسبوعيًّا، ولكن تجنّبي القيام بهذه الخطوة بعد تناول أطعمة حمضية، حتى لا تتفاعل صودا الخبز، وتضر بصحة طبقة مينا الأسنان.





خل التفاح

خل التفاح



يُستخدم منذ قرون كمنتَج مطهّر ومنظّف طبيعي، حمض الخل، يقتل البكتيريا بشكل فعّال، وهو ما يجعله مادة مفيدة لتنظيف فمكِ وتبييض أسنانك، ويمنحها مظهرًا لامعًا.

اختاري ملعقة خل تفاح مع كوب ماء، واغسلي فمكِ بها عن طريقة "المضمضة" لمدة 15-20 ثانية، ثم شطف الفم بالماء الفاتر بعد ذلك.

كرري العملية مرة أسبوعيًّا فقط أو عند الحاجة، قبل مناسباتكِ المهمة، إذ يحتوي خلّ التفاح على حمض الآسيتيك وهو لديه القدرة على تآكل المينا التي تحمي أسنانك. لهذا السبب، يجب عدم استخدام خل التفاح كل يوم.

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