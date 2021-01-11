يوتيوبر من ذوي الهمم توجه رسالة للمتنمرين: خليكوا رحماء وقدروا ظروفنا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو مصور، لا تتعدى مدته 3 دقائق، ظهرت خلاله اليوتيوبر إسراء أحمد، أو كما يطلق عليها «أم روح حلوة»، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، توجه من خلاله رسالة للمتنمرين، وتدعو للتوقف عن إلقاء الكلمات التي تسخر من الآخرين، نظرًا لاختلافهم بعض الشيء عن غيرهم.

وبدأت «أم روح حلوة»، الفيديو، قائلةً: «بتوع الصنايع مش صايعين، وبتوع التجارة مش فشلة، والبنت اللي في تمريض مش قليلة الأدب، واللي في علمي مش عبقري، التخان مش بقر، والرفيعين محدش كل أكلهم».

وأضافت اليوتيوبر خلال حديثها: «الطوال مش هُبل، والقصيرين محدش داس عليهم، الحب مش تضحية وبس، والكلام الذوق واللي فيه مجاملة مش نفاق».

ووجهت إسراء أحمد، رسالة للمتنمرين: «مش ضروري نحكم على بعض بالمنظر ده، وأي حد يحكم علينا وإحنا بنعمل أي حاجة بنبقى شايفينه تنمر، وبيكون قاسي علينا أوي».

واستنكرت «أم روح حلوة» خلال مقطع الفيديو المصور التي ظهرت فيه، الأفعال التي يقوم بها الغير من تنمر وسخرية من الآخرين، إذ قالت: «ليه بقى إحنا مبنطبقش ده في حياتنا، مش لازم لما أتعامل مع اللي قدامي أحكم عليه من هيئته، أنت بتحكم على الشخص اللي قدامك بناءً على تعامله معاك، وتشوف هتتعامل معاه تاني ولا لا، مش بتحكم علشان تقول هو وحش أو حلو».

واختتمت اليوتيوبر، حديثها بتوجيه عده نصائح للمتنمرين: «خلينا نتعامل مع بعض بلطف ونكون مقدرين ظروف بعض كويس، وأن كل واحد فينا عنده ظروف معينة، أتمنى نكون لطاف ورحماء مع بعض، شكلنا ملوش علاقة بتعاملنا مع بعض».

إسراء أحمد، يوتيوبر مصرية، من ذوي الهمم، تبلغ من العمر 23 عامًا، تدرس في كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، وواحدة ممن تعرضن للتنمر بسبب إعاقتها وشكلها.