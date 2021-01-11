تساقط الشعر يطارد المتعافيات من كورونا.. وأخصائي: لازم علاج جذري

القاهرة - سمر حسين - صحة

تجنب الإصابة بفيروس كورونا المتفشي، أصبح هدف الجميع حول العالم في الوقت الحالي، ليس فقط خوفا من الإصابة بعينها، ولكن مضاعفاتها وآثارها الممتدة إلى ما بعد التعافي، فالعديد من الفتيات المتعافيات يعانين في الوقت الحالي من سقوط شعرهن عقب الشفاء من فيروس كورونا المستجد.

هل المتعافيات يتعرضن لسقوط الشعر؟

وأكد الدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية، أن المتعافين بشكل عام بالفعل يواجهون مشكلة سقوط الشعر، إما بشكل خفيف، أو غزير.

وتابع «الناظر» خلال حديثه ل«هن»: «للأسف الفيروس والعلاج وحتى الوصول لمرحلة التعافي منه، بيضعف الجهاز المناعي جدا وبيأثر على الجسم كله».

وتابع: «أغلب المتعافيات شعرهم بينزل ولازم علاج جذري فيما بعد».

وكانت منظمة «الصحة العالمية» دعت إلى عدم تسييس لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأكدت «الصحة العالمية» أن الدول الأكثر فقرًا ستبدأ تلقي أول لقاحات كورونا بين نهاية يناير الجاري ومنتصف فبراير المقبل، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

أعراض فيروس كورونا

وكانت منظمة الصحة العالمية حددت بعض الأعراض التي تشير للإصابة بفيروس كورونا، على النحو التالي:

الحمى الشديدة

ارتفاع درجة الحرارة

الصداع

الم في الجسم

ضيق التنفس

فقدان حاستي الشم والتذوق

احمرار العين

تغير لون الشفاه