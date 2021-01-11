لتجنب الإصابة بأمراض القلب.. 8 أطعمة ومشروبات يجب الابتعاد عنها

القاهرة - سمر حسين - صحة

للاهتمام بصحة القلب وسلامته، هناك العديد من النصائح والتوصيات الطبية، يساهم اتباعها في الحفاظ على صحة الجسم ومنع النوبات القلبية، وأبرزها تقليل تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة بكثرة والسكر والملح.

المكسرات والوجبات الخفيفة

للحفاظ على صحة القلب وتجنب أي أضرار له، يجب استبدال المكسرات المملحة بغير المملحة، الغنية بالدهون المفيدة غير المشبعة، لضمان استفادة الجسم منها.

الأطعمة المقلية

تلعب الدهون المشبعة دورا كبير في رفع نسب الكوليتسرول في الدم، وإذا أصيب أي شخص بنوبة قلبية، فعليه تقليل خطر تجدد الإصابة بها مجددا، من خلال خفض نسبة الكوليسترول، بالابتعاد عن الأطعمة المقلية.

اللحوم المصنعة

يحذر الأطباء من تناول اللحوم المصنعة، لأنها تحتوي على الصوديوم، الذي يتسبب في رفع ضغط الدم، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بنوبات قلبية مرة أخرى.

المخبوزات السكرية

لتجنب الإصابة بأمراض القلب، يجب استبدال الحلويات والمخبوزات المحلاه بالفاكهة الطازجة، أو تجهيزها في المنزل.

الصلصة والتوابل

تحتوي الصلصة على السكر الذي قد يتسبب في رفع مستويات السكر في الدم، وبالتالي يهدد صحة القلب

الشوكولاتة

من الممكن أن تتسبب شكولاتة الحليب في تخفيض ضغط الدم، لأنها تحتوي على مواد صلبة من السكر والدهون، في حين تمتلئ الشوكولاتة الداكنة مليئة بمضادات الأكسدة والفلافونويد.

الصودا

يجب تجنب المشروبات الغازية، لأنها مليئة بالسكر الذي يرفع مستويات السكر في الدم، وبالتالي يزيد من الضغط على جدران الشرايين، فيصبح الجسم عرضة للإصابة بأمراض القلب.

اللحوم الحمراء الدهنية

تزيد اللحوم الحمراء الغنية بالدهون الزائدة من نسبة الكوليسترول في الدم.