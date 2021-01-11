معلومات عن الإيطالية المغرمة بحب مصر: محمد خطف قلبها واتعلمت المحشي عشانه (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«ديسيريه مانكوري» سابقًا «أمينة» حاليًا، تغيرا جوهريا أبدل حياة السيدة الإيطالية، لتصبح كأنها مصرية، ولدت على أرض المحروسة، فالحب وحده كان وراء هذا التغيير في حياتها، حين تعرفت على الشاب المصري محمد جمال، في موطنها إيطاليا، فنشأت بينهما قصة حب ومن ثم الزواج.

رغم اختلاف الجنسية والأديان، إلا أن «ديسيريه مانكوري»، الإيطالية، ومحمد جمال، الشاب المصري، جسدا مشهدا مختلفا، لا يتكرر كثيرا إلا في الأعمال الدرامية.

ويرصد «هن» أبرز المعلومات عن قصة السيدة الإيطالية «ديسيريه مانكوري»، التي أصبحت «أمينة»:

- تعرفت على زوجها، في مستشفى إيطالية، إذ كان يزور صديق له، بينما كانت تزور جدها، فجاء لقائهما الأول.

- نشأت بينها وبين الشاب المصري، قصة حب قصيرة، وحين عرض عليها الزواج رفضه أسرتها، لأنه مصري ومسلم، بينما هي إيطالية ومسيحية.

- تزوجت من «محمد جمال» في مارس 2006، دون أن تخبر أسرتها، ووقع الأمر عليهم كالصاعقة، بينما دعمتها جدتها.

- جاءت إلى مصر رفقة زوجها، لتتعرف على أسرة زوجها، كانت وقتها حامل في طفلها الأول، وأعجبتها مصر كثيرًا، وبعد عودتها إلى إيطاليا طلبت من زوجها أن يعيدها إلى مصر لتعيش برفقة أسرته.

- أشهرت إسلامها وأطلق عليها أهل زوجها اسم «أمينة»، وارتدت الحجاب برغبتها.

- أنجبت 4 أبناء، كريم (13 عامًا)، وجمال (7 عامًا)، وأحمد (4 أعوام)، وسارة (4 أشهر)، بالإضافة إلى فارس، الذي توفي بعد 3 أشهر من ولادته.

- تأقلمت على العادات الريفية، إذ أنها تملأ «دلو» المياه من البحر، وتتحدث اللهجة الريفية.

- تجيد الطبخ المصري، مثل المحشي والأرز والشعرية والملوخية، وتحب كثيرًا الفول والطعمية والباذنجان المقلي.

- أكثر ما تحبه هي عادات «السبوع» الذي أجري لجميع أبنائها، وآخرهم سارة، ودقوا «الهون» ويتخطون من فوق الطفل 7 مرات، ويضعونه في الغربال.