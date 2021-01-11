كورونا يضرب الأطفال بقوة.. طبيب يحذر الأمهات ويرصد 3 أعراض رئيسية

القاهرة - سمر حسين - صحة

حذر الدكتور عبد الله عرفة أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، من انتشار فيروس كورونا المستجد، بين الأطفال الرضع مؤخرا، رغم أنهم كانوا في مأمن من الإصابة بـ«كوفيد 19» خلال الموجة الأولى.

وقال «عرفة» في تصريحات لـ«الوطن»: «بتجيلي حالات كورونا لأطفال عمرهم أيام في الدنيا، لازم نأخد بالنا»، مشير إلى أن البعض منهم لا يظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

أعراض كورونا على الأطفال

أوضح أخصائي طب الأطفال، أن ارتفاع درجة الحرارة، والطفح الجلدي، والقيء والإسهال، من أبرز أعراض فيروس كورونا، التي قد تظهر على الأطفال حديثي الولادة.

وأكد أن الموجة الثانية أشد في الانتشار، ما تسبب في إصابة الإطفال بـ«كوفيد 19»، موضحا أن « عدد الفيروسات المهاجمة لجسم الأطفال من عمر يوم واحد، موجودة بنفس العدد في أجسام البالغين».

وأشار «عرفة»، إلى أن الأطفال لا يزالوا يعانون من مضاعفات أقل من فيروس كورونا مقارنة بالبالغين وكبار السن، إلا أنه يجب توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية، والمتابعة اللحظية للرضع، والكشف سريعا عند ظهور أي عرض من أعراض «كوفيد 19»، لبدء العلاج الفوري.

واختتم أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة: «في الموجة الأولى الإصابات بين الأطفال كانت نادرة، وكانوا بيتعافوا بسرعة، لكن الموجة دي مختلفة وأشد في الانتشار، حافظوا على ولادكم».

أعراض فيروس كورونا

أعلن الموقع الرسمي الخاص بمنظمة الصحة العالمية «who»، عن مجموعة من أعراض فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على البالغين.

- فقدان حاسة الشم.

- ألم الحلق.

- ارتفاع مستمر في درجة حرارة الجسم.

- الإسهال.

- الإرهاق.

- الصداع.

- احتقان الأنف.

- التهاب الملتحمة، وهى غشاء بسيط في بطن الجفن يصاب بالتهابات، ما يترتب عليه إحمرار العين.

- السعال الجاف.

- الآلام المستمرة في سائر الجسد.

- ظهور طفح جلدي ‏أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين.