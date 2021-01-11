10 معلومات عن شقيق مي حلمي: كراش البنات وطلبوه منها للزواج (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كعادتها تتحدث مع متابعيها وتشاركهما صورا من حياتها، عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حتى بدأت الإعلامية مي حلمي، تتلقى مؤخرا، عشرات الأسئلة من متابعيها تتعلق بشقيقها عمرو حلمي، عقب نشرها صورة تجمع بينهما.

وتفاعلت مي حلمي، بشكل سريع أسئلة متابعتها من الفتيات عن شقيقها، ودخلت في نوبة من الضحك الهستيري، بعد تلقيها عروضا للزواج من «عمرو»، وطلبات بتوضيح مواصفات فتاة أحلامه.

«جوزيني أخوكي يا مي، قمر وبنكراش عليه»، «بكراش عليه بقالي سنة»، «أخوكي عملي فولو وبعدها لغاه كسر قلبي»، «مهر أخوكي كام بقى»، وغيرها من التعليقات والرسائل التي تلقتها الإعلامية مي حلمي من المتابعات، يطلبن الزواج من شقيقها عمرو، لكنها قابلتها بالضحك والإشارة له خلال التعليقات.

لم يقف الأمر عند مشاركة الإعلامية رسائل الفتيات، إذ شاركها هو الآخر عبر خاصية «استوري» على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من خلال مشاركة عدد من الصور الخاصة به، معلقًا: «والله أنا متفاجئ..عايز أسبوع علشان أعرف أرد على كل الرسايل اللي جاتلي.. والله كبرتوا الموضوع يا شباب».

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن عمرو حلمي، شقيق الإعلامية مي حلمي.

- يعمل في مجال التمثيل في إحدى الشركات، المتخصصة في تصوير حفلات الزفاف والأحداث التجارية والشخصية.

- مذيع تلفزيوني في قناة الحدث اليوم.

- مدرب لياقة بدنية.

- متطوع برابطة شباب المعادي.

- عمل في العديد من الشركات وشبكات المحمول.

- عمل في إحدى شركات التسوق الإلكتروني الشهيرة، بفرع إفريقيا للمنتجات الإلكترونية والأزياء وغيرها.

- يعتبر من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يبلغ عدد متابعيه على موقع إنستجرام نحو 19 ألف و400 متابع.

- دائمًا ما يشارك متابعيه بالعديد من الصور ومقاطع الفيديو المصورة التي تجمعه بشقيقته مي.

- يعمل في برنامج «الحكم»، التي تقدمه شقيقته مي حلمي، إذ يقوم بإعطاء عدد من النصائح في مجال اللياقة البدنية.

- تلقى العديد من عروض الزواج عبر حسابه على موقع إنستجرام، وعبر حساب شقيقته مي.