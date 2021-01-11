فيروس كورونا: طبيبة تحذر من تناول هذه الأطعمة الخطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

حذرت الطبيبة الروسية، أخصائية التغذية والصحة العامة، يكاتيرينا بوريالوفا، من تناول بعض الأطعمة أو الإسراف بتناول البعض الآخر في فترة "وباء كورونا".

وقالت الطبيبة لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن هذه الأطعمة تزيد من خطورة اشتداد المرض في حال الإصابة بالفيروس، كما أنها تضعف المناعة فتسهل العدوى بفيروس كورونا.

وأوضحت الطبيبة إن تناول "الأبيضين" الملح والسكر، أو المواد الحاوية لهما، هو من العوامل السيئة المؤدية لاشتداد المرض وإضعاف قدرة الجسم على مقاومة مضاعفات الإصابة، على حد قولها.

وأضافت :" لن آتي بجديد، ولكن الأشخاص الذين تميل أجسامهم للبدانة هم الأكثر تعرضا لقصة مرضية سيئة، في حال تعرضهم للإصابة بالفيروس ، وهذا سببه مداومتهم على أطعمة غير صحية طوال فترة ليست بالقليلة قبل الوباء، ولكن خلال هذه الفترة يجب المواظبة على نظام غذائي يسمح للجسم بترميم نفسه بسرعة، وهذا ينطبق على الكثير من الأطعمة".

ووضعت بوريالوفا قائمة أطعمة يجب عدم تناولها او الابتعاد عنها قدر المستطاع، وهي المعجنات بأنواعها، والترشيد بتناول الخبز أيضا، والابتعاد عن كافة المخللات المملحة، وكافة الأطعمة المحلاة، وحتى العصائر منها، إضافة للتقليل من تناول اللحوم المشبعة بالدهون، لأن كل ما سبق يضيف جهدا إضافيا على عمل القلب والأوعية الدموية (وهي النسبة الكبيرة من ضحايا مضاعفات كورونا) إضافة للخلل الحاصل بعمل الغدد الصماء وارتفاع مستوى السكر في الدم، وهو من العوامل الخطرة ايضا على مرور المرض، بحسب كافة المعطيات من مختلف بلدان العالم".

وأردفت: " بالإضافة إلى ذلك، نحتاج إلى التخلي عن رقائق البطاطس، والمايونيز، والوجبات السريعة".

كما شددت بوريالوفا على أهمية توصية منظمة الصحة العالمية بتجنب الكحول. وقالت: " في الوقت نفسه، من الضروري الحد من تناول الكحول ليس فقط من أجل تقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، ولكن أيضا لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض أخرى".