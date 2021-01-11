لايف ستايل

مي حلمي تتلقى عشرات عروض الزواج لشقيقها: «جوزهولي.. قمور وشبه الهنود»

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مي حلمي

عبر خاصية القصص المصورة «أستوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تلقت المذيعة مي حلمي، عشرات عروض الزواج من شقيقها عقب نشرها صورة تجمعهما سويا.

وظهرت مي حلمي، بجامبسوت أسود، مزود بأكمام طويلة، مع تسريحة شعر انسيابية طويلة، ومكياج بسيط، وعدسات لاصقة زرقاء اللون، فيما أطل شقيقها بملابس كاجوال فاتحة اللون.

وخلال الساعات القليلة الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، وسط تلقي الإعلامية الرياضية عروض زواج لشقيقها أبرزها: «جوزيني أخوكي يا مي»، و«أخوكي قمر من يوم ما شفته معاكي وأنا بكراش عليه.. عامل زي الهنود»، و«ما تكسبي فيا ثواب وتجوزيني أخوكي»، و«أخوكي قمرين.. ممكن ارتبط بيه لو سمحتي»، لترد مي حلمي بتعليقات فكاهية على عروض الزواج الخاصة بشقيقها والتغزل في وسامته وإطلالته.

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مي حلمي تتحدث عن تفاصيل جديدة حول انفصالها عن محمد رشاد

ومنذ عدة أسابيع، شاركت «مي» عدة مقاطع فيديو عبر خاصية «أستوري» عبر حسابها على «إنستجرام»، تتضمن إعلانها للمرة لأولى عن تفاصيل جديدة حول انفصالها عن المطرب محمد رشاد، قائلة: «من أول ما اتلغى فرحي، وعمري ما اتكلمت أو قلت أسباب وببعد حياتي الشخصية».

وأردفت: «الطلاق تجربة صعبة على أي ست، وميعرفوش أنا اتطلقت ليه، عشان الغدر والخيانة من أقرب الناس ليك».

وتابعت: «فيه كتير وقفوا جنبي ومعايا منهم الإعلامية ريهام سعيد، وسارة الطباخ فعلا ستات جدعة ودعموني».

وفي السياق ذاته، رد الفنان محمد رشاد على ما قالته طليقته، قائلا في مقطع فيديو عبر إنستجرام: «مكنتش عاوز أحكي ولا أتكلم، وساكت عشان ده اللي أتربيت عليه، لكن أنا مش وحش، ومش بمثل».

واختتم المطرب الشاب حديثه، بقوله: «ومش عاوز أتكلم لأن إن الله حليم ستار».

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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