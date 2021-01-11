زوجة فنان شاب راحل.. جوانب من حياة نهى العمروسي في عيد ميلادها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يتزامن اليوم 11 يناير، يوم ميلاد الفنانة نهى العمروسي، الـ58، والتي ارتبط اسمها بالعديد من الأحداث وتصدرت بها التريند، خلال الآونة الأخيرة، بسبب ابنتها نازلي، بعد اتهامها في قضية الفيرمونت.

ويُقدم «هُن» أبرز المحطات عن حياة الفنانة نهى العمروسي، خلال السطور التالية.

ميلادها ونشأتها

ولدت نهى العمروسي، في 11 يناير عام 1963، وتبلغ من العمر 57 عامًا، جدها الصحفي محمد نجيب، رئيس تحرير جريدة المساء، حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للسينما، قسم سيناريو عام 1990.

زواجها وابنتها

تزوجت من الممثل مصطفى كريم، والذي توفي إثر اصابته بالسرطان في شبابه، ولم تتزوج بعده، وأنجبت منه ابنتها نازلي، والتي زج اسمها في قضية «فتاة الفيرمونت»، التي بدأت قبل 2014، ثم أخلي سبيل نازلي.

وترجع كواليس القضية بالاعتداء على فتاة جنسيًا ومن ثم قام المغتصبون بتوثيق جريمتهم بهواتفهم المحمولة بغرض تهديد الضحية لضمان صمتها، فضلا على تدوين أسمائهم على مناطق حساسة من جسدها.

قصة حبسها في سجن النسا

في عام 2013، حُبست نهى العمروسي، بعد قضية المخدرات، بعد 3 أيام من مشاركتها في مسلسل «سجن النسا»، مع الفنانة نيللي كريم، حيث كانت واحدة من نزلاء السجن.

أنقذ التقرير الطبي، نهى العمروسي من قضية المخدرات، إذ حُبست لمدة 21 يومًا، وفق تصريحها في برنامج«90 دقيقة»، مضيفةً أن هذه الأيام أظهرت لها معادن من حولها.

وترجع كواليس القبض عليها إلى تواجدها داخل جاليري، بمنطقة الزمالك، بعدما ورد معلومات عن المالك ببيع مواد مخدرة، حيث أُلقى القبض عليها هى و9 آخرين.

أشهر أعمالها الفنية

العديد من الأعمال الفنية شاركت فيها العمروسي مع كبار النجوم، كان أول أعمالها الفنية أمام المخرج يوسف شاهين، خلال فيلم حدوته مصرية، «حارة برجوان»، وبيت القاصرات، وحنفي الأبّهة، والعذراء والعقرب، ومسلسل سجن النسا، مع الفنانة نيللي كريم.

لم تشارك العمروسي بأيّ أعمال مسرحية طوال حياتها الفنية، سوى مسرحية الفضيحة التي كانت من تأليف لينين الرملي، وإخراج شاكر عبد اللطيف.