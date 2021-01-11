لماذا يصاب الأطفال الرضع بفيروس كورونا؟.. طبيبة تجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، تزايدت حالات الإصابات بين الأطفال الرضع، بالرغم من أنهم كانوا بمأمن عن الفيروس التاجي في الموجة الأولى لذلك الوباء العالمي، إلا أن تحور الفيروس وتطوره تسببه في مهاجمة الرضع في جميع أنحاء العالم، وسط تساؤلات عن الأعراض الخاصة بتلك الفئة العمرية، وكيفية اكتشاف المرض.

أخصائي طب الأطفال: ممكن ميظهرش على الرضع أي أعراض

وبدورها، أوضحت نهلة فاروق أخصائي طب الأطفال، خلال حديثها لـ«الوطن»، إن الرضع المصابين بكورونا يعانون من ارتفاع في درجات الحرارة وإسهال وقيء وكحة والرشح، مضيفة: «ممكن متظهرش عليهم أعراض، علشان كده لازم نعتمد على ذكاء الأم، وإنها تلاحظ تغير في سلوكه خلال الرضاعة»، مثل: النظرات المستمرة لها خلال الرضاعة، النفور من الرضاعة الطبيعية أو الصناعية، كدلالة على فقدان حاسة التذوق أو الشم.

وشددت أخصائي طب الأطفال، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم تواجد الرضيع في تجمعات بدون كمامة، فضلا عن عدم السماح بتقبيل الطفل أو الاقتراب منه خوفا من العدوى، في ظل التعامل مع مرض مستجد، يتمحور سريعا: «لغاية دلوقتي منعرفش كل المعلومات عن الفيروس، فلازم نخاف على ولادنا».

كيفية التعامل مع الرضع عند الإصابة بنزلة برد

وتابعت حديثها، بأن علاج الأطفال الرضع من كورونا يتم من خلال التعامل مع كل عرض على حدة: «يعني السخونية نأخدلها خاف للحرارة، والإسهال نأخدله دوا يوقفه، وهكذا»، مع اتباع إجراءات العزل مع الرضيع خوفا من نقل العدوى.

وأشارت «نهلة» إلى التعامل مع «نزلة البرد» على أنها حالة مرضية تستوجب العزل، والانتظام في تناول العقايير المعالجة لكل عرض.

أعراض فيروس كورونا المستجد

وفيما يلي أعراض فيروس كورونا المستجد على البالغين، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي الخاص بمنظمة الصحة العالمية who.

- فقدان حاسة الشم.

- ألم الحلق.

- ارتفاع مستمر في درجة حرارة الجسم.

- الإسهال.

- الإرهاق.

- الصداع.

- احتقان الأنف.

- التهاب الملتحمة، وهى غشاء بسيط في بطن الجفن يصاب بإلتهابات، مما يترتب عليه احمرار العين.

- السعال الجاف.

- الآلام المستمرة في سائر الجسد.

- ظهور طفح جلدي ‏أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين.