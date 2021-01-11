للأمهات.. تعرفي على تطورات التعليم في المرحلة الحالية

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعيش الأمهات حاليا حالة من الذعر والترقب، بسبب تزامن الامتحانات مع جائحة الكورونا المتفشية، خوفاً من أن يؤثر الأمر على أداء الطلاب.

وعلى الرغم من الأزمة الحالية، إلا أن ملامح التعليم والامتحانات شهدت طفرة كبيرة في التطور، العلمي والتكنولوجي، فضلا عن الحفاظ على صحة الطلبة والطالبات.

ووفقا لقرارات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، يرصد «هن» للأمهات، سؤالا وجوابا عن تطورات التعليم في المرحلة الحالية.

ما هي جهود التعليم للحفاظ على صحة الطلاب؟

وفقا لمحاولات الحفاظ على صحة الطلبة والطالبات، قررت وزارة التربية والتعليم تقليل الكثافة بالفصول، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الكاملة، فضلا عن الاهتمام بالتعليم عن بعد.

كيف يحصل الطلاب على مناهجهم التعليمية؟

أتاح الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، المناهج التعليمية كاملة للاطلاع والاستفادة منها من خلال الرابط التالي:

https://elearning1.moe.gov.eg/

كيف تم تدريب طلاب الثانوية العامة على التعليم الاليكتروني؟

تعد دفعة الثانوية العامة هذا العام، الأكثر تدريبا على التعليم الاليكتروني، خاصة أن طلاب الثانوية العامة للعام الحالي، هم أول دفعة تسلمت جهاز التابلت منذ عامين، كما أنهم تدربوا بشكل كامل على الامتحانات من قبل بطريقة التقييم الجديدة المعتمدة على الفهم أكثر من الحفظ.

كيف تظهر امتحانات الثانوية العامة المنتظرة؟

بحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن امتحان الثانوية العامة الذي يتم إجراؤه هذا العام 2021/2020، من المقرر أن تعتمد أسئلته على فهم وتحصيل الطالب من المادة العلمية، ولا تعتمد على الحفظ والتلقين.

كيف سيكون شكل الامتحان؟

سيكون عبارة عن 4 نماذج مختلفة، ولكن في نفس مستوى الصعوبة، من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف الطلاب، كما أنه سيكون بنظام الكتاب المفتوح "open book".

كيف تم تجنب أخطاء التصحيح لطلاب الثانوية العامة؟

لتجنب أخطاء التصحيح المعتادة، بالتزامن مع إلغاء ميزة التظلمات، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تصحيح امتحانات الثانوية للعام الدراسي الحالي، سيتم إلكترونيا بشكل كامل، دون تدخل أي عنصر بشري في التصحيح.

كيف ساعدت الوزارة الطلاب الوافدين؟

بحسب الإدارة العامة للوافدين، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فمن المقرر إطلاق منصة تسويقية للسياحة التعليمية في مصر، بهدف الترويج للتعليم الجامعي بها، حتى يستطيع الطالب الوافد الدخول إليها للاطلاع على كافة المعلومات التي يحتاجها الطالب في التعليم في مصر، سيتم ربطها بتطبيق متاح على الهواتف.

كيف تدرب طلاب الصف الأول على الامتحانات الإليكترونية؟

من خلال عقد الامتحان التجريبي إلكترونيًا لطلاب الصف الأول الثانوي، الذي يهدف لتدريبهم على شكل الأسئلة الجديدة وكيفية التعامل مع التابلت.

هل هناك تكافؤ فرص لطلاب الصف الأول الثانوي؟

من المقرر دخول 600 ألف طالب بالصف الأول الثانوي، منصة الامتحان لأداء الامتحان التجريبي، التي ستكون مفتوحة طوال اليوم وبالتالي يمكن لأي طالب الدخول على مدار اليوم.

كيف تصل شكاوى أولياء أمور التعليم؟

حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن أولياء الأمور بإمكانهم، طرح الشكاوى عبر منصة إلكترونية جديدة لاستقبال الشكاوى الخاصة بأولياء الأمور والطلاب في مختلف المراحل الدراسية أو الاستعلام عن حالة أي شكوى سابقة.

كيف يتم إرسال الشكاوى؟

يتم إرسال الشكوى عن طريق إدخال الرقم القومي للطالب والكود الخاص به من خلال الرابط التالي: https://moe-complains.emis.gov.eg