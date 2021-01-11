الوجة الآخر لفيتامين «سي»: يسبب إرهاق وصداع ومغص

القاهرة - سمر حسين - صحة

من المعروف أن فيتامين «سي» يعمل على تقوية المناعة، وبالتالي أصبح التركيز على الأطعمة الغنية به أمر ضروري الآن في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ففي الوقت الذي أصبح فيه تعزيز المناعة هاجسا يراود الجميع خوفا من انتقال العدوى بالفيروس التاجي عن طريق تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين «سي» هناك بعض النتائج والآثار الجانبية، التي قد يسببها.

ووفقا لتقرير نشره موقع «تايمز أوف إينديا»، فهناك الكثير من الناس لا يعرفون أن الإفراط في تناول أي نوع من الفيتامينات أو المكملات الغذائية قد يسبب بعض الأضرار للجسم، بدلا من الفائدة، بالإضافة إلي أن هناك مقدار معين يحتاجه الجسم، يجب الالتزام به دون زيادة أو نقصان.

وأشار التقرير إلي أن هناك العديد من الدراسات، حددت الكمية الموصى بها من فيتامين «سي» والتي تتراوح ما بين 65-90 مليجرام يوميا، ويبلغ الحد الأقصى 2000 مليجرام يوميا دون تخطي هذه الكمية، حيث إن البرتقالة الواحدة تحتوي على نحو 51 مليجرام من فيتامين «سي»، وبالتالي فإن استهلاك قطعتين من البرتقال يوميا كافية تماما لتزويدك بجرعة يومية من هذا الفيتامين.

وأوضحت الدراسة أنه عند تناول جرعة زائدة عن الحد من فيتامين «سي»، يمكن أن يظهر على الجسم بعض الأعراض مثل إسهال، إقياء، حرقة في المعدة، مغص، أرق، صداع في الرأس، وبالتالي فإن التوقف عن تناول الفيتامين يساعد في تخفيف الأعراض.

ونصح التقرير بأنه يجب على أي شخص اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على جميع العناصر الغذائية بما في ذلك فيتامين «سي»، للحفاظ على جسم مثالي وصحي خالي من الأمراض، ولكن بشكل معتدل ومتوازن، واللجوء إلى تناول المكملات فقط بعد استشارة الطبيب.