يحمي من فقر الدم ويخفض الكولسترول… فوائد عديدة لـ"أبو فروة"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشفت خبيرة تغذية عن مجموعة من الفوائد الغذائية لطعام الكستناء المعروف باسم "أبو فروة".

ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن اختصاصية التغذية منى ناصر أن الكستناء يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة، وفقا لسبوتنيك.

وجاءت الفوائد التي ذكرتها خبيرة التغذية للكستناء، وهو أحد أنواع المكسرات كالتالي:

الألياف

ثمرة الكستناء غنية بالألياف، الأمر الذي يجعلها تسهل عملية الهضم، وتقلل معدلات الكولسترول في الدم، من خلال تقليل امتصاصها في الأمعاء.

الأحماض الدهنية

الكستناء غنية بالدهون غير المشبعة، بجانب أنها تحتوي على حمض الفوليك، الذي يلعب دورا هاما في إنتاج الخلايا الحمراء.

فيتامين "ج"

الكستناء غنية بفيتامين "ج" الذي تتجاوز وظيفة بناء الأسنان والعظام والحفاظ على الأوعية الدموية، إلى كونها غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي من نمو الخلايا الخبيثة.

المعادن

هي مصدر غني بالمعادن مثل المغنيسيوم، والكالسيوم، والحديد، والمنغنيز، والفسفور، والزنك، والبوتاسيوم، الأمر يساعد في تقليل معدل دقات القلب ويحمي من الاصابة بفقر الدم.

الكربوهيدرات

الكستناء غنية بالكربوهيدرات، التي تزود الجسم باحتياجاته من الطاقة، بجانب أنها تساعد الجهاز العصبي في أداء وظائفه.

البروتين

الكستناء، وخاصة التي يتم إنتاجها في الصين، تعد مصدرا غنيا بالبروتين النباتي في النظام الغذائي.